Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото в миксте на чемпионате мира

Источник: РИА "Новости"

Россияне за программу «Танго» получили 92,0749 балла. Второе место заняли итальянцы (90,8511), третьими стали японцы (88,5113).

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2017 году, россияне стали серебряными призерами в технической программе, тогда страну представляли Мальцев и Михаела Каланча. Произвольную программу микст-дуэты представят 19 июля.

20-летняя Гурбанбердиева является двукратной чемпионкой Европы 2018 года и двукратной чемпионкой Европейских игр 2015 года. 24-летний Мальцев — трехкратный чемпион мира (2015, 2017, 2019) и двукратный серебряный призер чемпионатов мира (2015, 2017).

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3−1−0), на третьем — команда Венгрии (1−0−0).