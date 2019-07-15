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13:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мальцев: Это новая эра, синхронное плавание больше не будет чисто женским

КВАНДЖУ (Корея), 15 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский синхронист Александр Мальцев считает, что синхронное плавание меняется на глазах и уже никогда не будет чисто женским.

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Источник: Спорт РИА Новости

Мальцев стал трехкратным чемпионом мира, заняв первое место в соревнованиях микст-дуэтов с Майей Гурбанбердиевой на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в технической программе «Танго».

«Повышенное внимание к микст-дуэтам ощущается на всех соревнованиях, есть огромный ажиотаж, потому что это что-то новое. Все-таки более 60 лет это был чисто женский вид спорта. Я считаю, что это новая эра синхронного плавания и интерес к этому очень высокий. История пишется на глазах», — сказал Мальцев журналистам.

«Сейчас идут обсуждения, чтобы именно в этом направлении наш вид спорта развивать. Нам нужно искать новые дисциплины, смешанные, кроме микст-дуэтов. Знаю, в техкоме обсуждался вариант смешанной комбинированной группы, смешанных хайлайтов. Но для начала нам нужно, чтобы микст-дуэты вошли в программу Олимпийских игр», — добавил он.

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