Мальцев: Это новая эра, синхронное плавание больше не будет чисто женским

Источник: Спорт РИА Новости

Мальцев стал трехкратным чемпионом мира, заняв первое место в соревнованиях микст-дуэтов с Майей Гурбанбердиевой на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу в технической программе «Танго».

«Повышенное внимание к микст-дуэтам ощущается на всех соревнованиях, есть огромный ажиотаж, потому что это что-то новое. Все-таки более 60 лет это был чисто женский вид спорта. Я считаю, что это новая эра синхронного плавания и интерес к этому очень высокий. История пишется на глазах», — сказал Мальцев журналистам.