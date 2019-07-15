Украинские синхронистки стали первыми в истории чемпионками мира в хайлайтах

Они получили 94,500 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии (91,7333), бронзовые — испанки (91,1333). Сборная России не была представлена в этом виде программы.

В хайлайтах выступают 10 спортсменок, программа продолжительностью 2 минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Решение о включении хайлайтов в программу чемпионатов мира было принято в 2017 году.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3−1−0), на третьем — команда Украины (1−0−1).