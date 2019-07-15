Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Рубин
00
Футбол. Еврокубки
16.07
Шкендия
Нымме Калью
Футбол. Еврокубки
16.07
Бананц
Чукарички
Футбол. Еврокубки
16.07
Клаксвик
Ритеряй
Футбол. Еврокубки
16.07
Сабуртало
Шериф
Футбол. Еврокубки
16.07
Валлетта
Дюделанж
Все события
Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
8Бразилия выиграла Кубок Америки
14:22 (мск), источник: ТАСС

Украинские синхронистки стали первыми в истории чемпионками мира в хайлайтах

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 15 июля. /ТАСС/. Украинские спортсменки завоевали золотые медали в синхронном плавании в дисциплине «хайлайты» на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Данная дисциплина впервые представлена в программе чемпионатов мира.

Наверх

Они получили 94,500 балла. Серебряные медали завоевали представительницы Италии (91,7333), бронзовые — испанки (91,1333). Сборная России не была представлена в этом виде программы.

В хайлайтах выступают 10 спортсменок, программа продолжительностью 2 минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Решение о включении хайлайтов в программу чемпионатов мира было принято в 2017 году.

В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медаль. Сборная России идет на втором месте (3−1−0), на третьем — команда Украины (1−0−1).

В синхронном плавании на чемпионате мира всего будет разыграно 10 комплектов наград. Соревнования среди синхронистов будут продолжаться до 19 июля. Чемпионат мира завершится 28 июля.

 Спартаковца задержали с поддельными водительскими правами
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Хабиб или Конор? За кого болеют Роналду, Овечкин и другие звезды
Андрей Аршавин вновь выступил против натурализации футболистов
Роджер Федерер проиграл Уимблдон, но остается недосягаемым
13-летний украинец прославился на ЧМ по водным видам спорта
Гризманн и несостоявшиеся звезды РПЛ поменяли клубы
«Локомотив» принимает «Рубин» в матче 1-го тура ЧР (трансляция)
«Россия, спасибо тебе». ЧМ-2018 глазами иностранных журналистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь