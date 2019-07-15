Даже в миксте России не отдает золота. У наших синхронистов — уже три золота ЧМ
Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото чемпионата мира в технической программе
Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото чемпионата мира в технической программе
Кванджу (Корея). Чемпионат мира.
1. Россия (Гурбанбердиева/Мальцев) — 92,0749 балла
2. Италия (Фламини/Манисини) — 90,8511
3. Япония (Аби/Адачи) — 88,5113.
Хайлайт. Финал
1. Украина — 94,5000 балла
2. Италия — 91,7333
3. Испания — 91,1333.
Принято считать, что в синхронном плавании Россия не проигрывает вообще. Но в случае с микстом это не совсем не так. С тех пор, как соревнования смешанных дуэтов были включены в программу чемпионатов мира, выиграть именно техническую программу нашим синхронистам ни разу не удавалось.
В 2015 году в Казани Александр Мальцев с Дариной Валитовой уступили в этом виде американцам Биллу Мэю и Кристине Джонс, а на прошлом чемпионате мира в Будапеште Мальцев с Михаэлой Каланчой проиграли итальянцам Маниле Фламини и Джорджо Манисини.
С прошлого сезона Мальцев выступает в тандеме с Майей Гурбанбердиевой. Вместе они завоевали два золота на чемпионате Европы-2018 и на чемпионат мира в Кванджу приехали с самыми серьезными амбициями. Победа в технической программе была их целью номер один. По ходу сезона россияне выступали на пяти этапах Мировой серии и все пять выиграли — в технической, и в произвольной программах.
Их программа «Танго», конечно, впечатляет. Российских синхронистов вообще отличает работа в высоком темпе, который не снижается до самой концовки. Об уникальных связках и безукоризненном исполнении всех элементов, и говорить нечего —
В смешанных дуэтах, в отличие от чисто женских, можно бесконечно раскрывать тему отношений между мужчиной и женщиной, и «Танго» идеально для этого подходит. За представление программы Мальцев и Гурбанбердиева получили от трех судей 9,3. Другим дуэтам столько не поставил ни один.
В сумме за свою техническую российский дуэт набрал 92,9749 балла. А ближайшие преследователи и главные соперники, Фламини и Манисини, при достаточно ярком и качественном выступлении получили 90,8511. Бронза досталась японскому дуэту.
А легенда мужского синхронного плавания и, можно сказать, его основоположник, 40-летний американец Билл Мэй, выступавший с Натальей Вегой Фигуэроа в очень зажигательной и яркой программе, остался четвертым.
Гурбанбердиева на дебютном чемпионате мира завоевала свою первую золотую медаль, а Мальцев стал трехкратным чемпионом мира. Впереди — произвольная программа.
Вторым финалом понедельника значился новый вид, впервые представленный на чемпионате мира — так называемый хайлайт. Эта программа вроде водной акробатики. В хайлайте команда из десяти девушек должна показать минимум четыре вида акробатических элементов, и судьями оцениваются только они. При этом все десять девушек участвуют в каждом элементе. Делать поддержку вдевятером, понятно, заметно легче, чем втроем или вчетвером, как это обычно делается в группах.
Сборная России в хайлайте выступать не стала —
Россиянки побеждали в хайлайте на домашнем этапе Мировой серии в Казани, но на чемпионате мира в Кванджу решили посмотреть на это со стороны. В финале приняли участие всего восемь команд, включая экзотическую сборную Таиланда.
Первыми из претенденток на медали выступили испанки с известной Оной Карбонель в составе. Их программа получилась очень ритмичной и яркой. Итальянки, тоже включившие в команду солистку Линду Черрути, привлекли внимание необычными шапочками с шипами. В итоге они выиграли у Испании ровно шесть десятых балла в борьбе за серебро. А лучшие акробатические элементы по версии судей показали украинки. В результате — 94,5 балла, что намного больше, чем у преследовательниц, вторая медаль в бассейне для артистического плавания и первое золото. Одной из первых украинскую команду, кстати, поздравила российский тренер Ганна Максимова.
Синхронное плавание. Расписание ЧМ
16 июля 13.00 Группы. Техническая программа
17 июля 13.00 Соло. Произвольная программа
18 июля 13.00 Дуэты. Произвольная программа
19 июля 13.00 Группы. Произвольная программа
20 июля 11.00
20 июля 13.00 Комбинация. Произвольная программа.