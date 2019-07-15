Даже в миксте России не отдает золота. У наших синхронистов — уже три золота ЧМ

Источник: Спорт-Экспресс

Кванджу (Корея). Чемпионат мира. Микст-дуэты. Техническая программа. Финал

1. Россия (Гурбанбердиева/Мальцев) — 92,0749 балла

2. Италия (Фламини/Манисини) — 90,8511

3. Япония (Аби/Адачи) — 88,5113.

Хайлайт. Финал

1. Украина — 94,5000 балла

2. Италия — 91,7333

3. Испания — 91,1333.

Принято считать, что в синхронном плавании Россия не проигрывает вообще. Но в случае с микстом это не совсем не так. С тех пор, как соревнования смешанных дуэтов были включены в программу чемпионатов мира, выиграть именно техническую программу нашим синхронистам ни разу не удавалось.

В 2015 году в Казани Александр Мальцев с Дариной Валитовой уступили в этом виде американцам Биллу Мэю и Кристине Джонс, а на прошлом чемпионате мира в Будапеште Мальцев с Михаэлой Каланчой проиграли итальянцам Маниле Фламини и Джорджо Манисини.

Цель номер один

С прошлого сезона Мальцев выступает в тандеме с Майей Гурбанбердиевой. Вместе они завоевали два золота на чемпионате Европы-2018 и на чемпионат мира в Кванджу приехали с самыми серьезными амбициями. Победа в технической программе была их целью номер один. По ходу сезона россияне выступали на пяти этапах Мировой серии и все пять выиграли — в технической, и в произвольной программах.

Их программа «Танго», конечно, впечатляет. Российских синхронистов вообще отличает работа в высоком темпе, который не снижается до самой концовки. Об уникальных связках и безукоризненном исполнении всех элементов, и говорить нечего — по-другому у нас не бывает.

В смешанных дуэтах, в отличие от чисто женских, можно бесконечно раскрывать тему отношений между мужчиной и женщиной, и «Танго» идеально для этого подходит. За представление программы Мальцев и Гурбанбердиева получили от трех судей 9,3. Другим дуэтам столько не поставил ни один.

В сумме за свою техническую российский дуэт набрал 92,9749 балла. А ближайшие преследователи и главные соперники, Фламини и Манисини, при достаточно ярком и качественном выступлении получили 90,8511. Бронза досталась японскому дуэту.

А легенда мужского синхронного плавания и, можно сказать, его основоположник, 40-летний американец Билл Мэй, выступавший с Натальей Вегой Фигуэроа в очень зажигательной и яркой программе, остался четвертым.

Гурбанбердиева на дебютном чемпионате мира завоевала свою первую золотую медаль, а Мальцев стал трехкратным чемпионом мира. Впереди — произвольная программа.

Украинский титул в хайлайте

Вторым финалом понедельника значился новый вид, впервые представленный на чемпионате мира — так называемый хайлайт. Эта программа вроде водной акробатики. В хайлайте команда из десяти девушек должна показать минимум четыре вида акробатических элементов, и судьями оцениваются только они. При этом все десять девушек участвуют в каждом элементе. Делать поддержку вдевятером, понятно, заметно легче, чем втроем или вчетвером, как это обычно делается в группах.

Сборная России в хайлайте выступать не стала — во-первых, решила сосредоточиться на более традиционных, олимпийских, дисциплинах, где остается непревзойденной. Во-вторых, как сказала главный тренер сборной России Татьяна Покровская, правила еще не до конца ясны и понятны, возможно, нуждаются в доработке, и российская сторона в них не со всем согласна.

Россиянки побеждали в хайлайте на домашнем этапе Мировой серии в Казани, но на чемпионате мира в Кванджу решили посмотреть на это со стороны. В финале приняли участие всего восемь команд, включая экзотическую сборную Таиланда.

Первыми из претенденток на медали выступили испанки с известной Оной Карбонель в составе. Их программа получилась очень ритмичной и яркой. Итальянки, тоже включившие в команду солистку Линду Черрути, привлекли внимание необычными шапочками с шипами. В итоге они выиграли у Испании ровно шесть десятых балла в борьбе за серебро. А лучшие акробатические элементы по версии судей показали украинки. В результате — 94,5 балла, что намного больше, чем у преследовательниц, вторая медаль в бассейне для артистического плавания и первое золото. Одной из первых украинскую команду, кстати, поздравила российский тренер Ганна Максимова.

Синхронное плавание. Расписание ЧМ