Сборная России завоевала золотые медали в технической программе групп на чемпионате мира

Россиянки получили 96,9426 балла. Второе место заняли китаянки (95,1543), третьими стали украинки (93,4514).
В составе российской сборной выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар. В данном виде программы разыгрывались олимпийские лицензии, россиянки завоевали их на Кубке Европы 2019 года.
На прошлом чемпионате мира, который прошел в 2017 году, Архиповская, Голядкина, Калинина, Комар, Чигирева и Шурочкина вместе с Анастасией и Дарьей Баяндиными, Дариной Валитовой и Варварой Субботиной одержали победу в данном виде программы.
В общем медальном зачете турнира лидирует сборная Китая, имея в активе восемь золотых, две серебряные и одну бронзовую награды. Сборная России идет на втором месте (4−2−0), на третьем — команда Украины (1−0−2).