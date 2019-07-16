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15:53 (мск), источник: ТАСС

Российские синхронистки сохранят техническую программу чемпионата мира для Олимпиады

КВАНДЖУ /Южная Корея/, 16 июля. /ТАСС/. Российские синхронистки на Олимпийских играх 2020 года в Токио в групповых упражнениях выступят с технической программой, которая позволила им во вторник победить на чемпионате мира в Кванджу. Об этом журналистам сообщила главный тренер сборной России Татьяна Покровская.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянки в технической программе в борьбе за золото оставили позади себя китайскую и украинскую сборные. На чемпионатах мира разыгрываются медали как в технической, так и в произвольной программах. На Олимпиаде команды оцениваются по сумме двух выступлений.

«Программа еще будет немного меняться, но в основном я оставлю ее для Олимпиады», — сказала Покровская.

«Музыка для нее пришла ко мне ночью, неожиданно, когда я скучала и не могла заснуть. И вдруг, в интернете, мне попадается на глаза безумнейшая кадриль. Я услышала и поняла, что мое. Так что ее принес сам бог», — заметила она.

В программе используются русские народные мотивы. За российскую сборную выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар.

Произвольную программу группы представят 19 июля.

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