Российские синхронистки сохранят техническую программу чемпионата мира для Олимпиады

Источник: РИА "Новости"

Россиянки в технической программе в борьбе за золото оставили позади себя китайскую и украинскую сборные. На чемпионатах мира разыгрываются медали как в технической, так и в произвольной программах. На Олимпиаде команды оцениваются по сумме двух выступлений.

«Программа еще будет немного меняться, но в основном я оставлю ее для Олимпиады», — сказала Покровская.

«Музыка для нее пришла ко мне ночью, неожиданно, когда я скучала и не могла заснуть. И вдруг, в интернете, мне попадается на глаза безумнейшая кадриль. Я услышала и поняла, что мое. Так что ее принес сам бог», — заметила она.

В программе используются русские народные мотивы. За российскую сборную выступали Влада Чигирева, Мария Шурочкина, Вероника Калинина, Анастасия Архиповская, Алла Шишкина, Майя Дорошко, Марина Голядкина и Полина Комар.