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14:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ромашина: Решили с программой «Кармен» вернуться к классике

КВАНДЖУ (Южная Корея), 17 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина рассказала, что после нескольких ярких постановок на современную музыку было решено вернуться к классике в сольной программе, для которой они с тренером выбрали композицию «Кармен».

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Источник: Спорт РИА Новости

Ромашина в среду победила в произвольной программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«Решили, что я буду в длинном соло отжигать. Долго выбирали образ, что делать, пошли от обратного — все делают под популярную музыку сейчас, а мы решили зайти с другого конца вернуться к классике, — сказала Ромашина журналистам. — У меня до этого были зажигательные образы — Мэрилин Монро, программа на музыку из “Красотки”. Поняли, что нужно двигаться в этом направлении и вспомнили “Кармен”. Она тоже красотка — роковая красотка».

«Татьяна Николаевна (Покровская) как-то на тренировке не очень соблазнилась программой, сказала, что нужно больше соблазнять, улыбаться, но потом я получила комплимент — сказала, что я ее убила взглядом, и я поняла, что будем “убивать” всех дальше», — добавила она.

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