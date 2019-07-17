Ромашина: Решили с программой «Кармен» вернуться к классике

Источник: Спорт РИА Новости

Ромашина в среду победила в произвольной программе соло на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

«Решили, что я буду в длинном соло отжигать. Долго выбирали образ, что делать, пошли от обратного — все делают под популярную музыку сейчас, а мы решили зайти с другого конца вернуться к классике, — сказала Ромашина журналистам. — У меня до этого были зажигательные образы — Мэрилин Монро, программа на музыку из “Красотки”. Поняли, что нужно двигаться в этом направлении и вспомнили “Кармен”. Она тоже красотка — роковая красотка».