Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории чемпионатов мира

Для Светланы это 20-я золотая награда на чемпионатах мира. Это рекорд среди синхронисток. Она обошла соотечественницу Наталью Ищенко, завоевавшую 19 золотых медалей.

В общем медальном зачёте чемпионата мира 2019 года лидирует сборная Китая, завоевавшая 9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую награды. На втором месте — Россия (5−3−0). Третью позицию делят Украина и Германия (1−0−2).



Соревнования по синхронному плаванию в Кванджу завершатся 19 июля.