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14:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Ромашина стала самой титулованной синхронисткой в истории чемпионатов мира

Российская синхронистка Светлана Ромашина выиграла золотую медаль в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу (Южная Корея).

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Источник: РИА "Новости"

Она набрала 97,1333 балла.

Второе место заняла испанка Она Карбонель (94,5667). Тройку призёров замкнула представительница Японии Юкико Инуи (93,2000).

Для Светланы это 20-я золотая награда на чемпионатах мира. Это рекорд среди синхронисток. Она обошла соотечественницу Наталью Ищенко, завоевавшую 19 золотых медалей.

В общем медальном зачёте чемпионата мира 2019 года лидирует сборная Китая, завоевавшая 9 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую награды. На втором месте — Россия (5−3−0). Третью позицию делят Украина и Германия (1−0−2).

Соревнования по синхронному плаванию в Кванджу завершатся 19 июля.

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