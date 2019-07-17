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16:10 (мск), источник: Sport24

Ромашина выиграла свое 20-е золото на ЧМ. Но бить рекорд Майкла Фелпса она отказывается

Американец может выдохнуть.

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Источник: Sport24

Пока в Кванджу не приехали пловцы, все золотые медали ежедневно оказываются в руках русских и китайцев. Одни продолжают доминировать в синхронном плавании, а другие в прыжках в воду. И все уже, похоже, смирились, что с этим ничего не поделать.

Но если прыгуны ни одну дисциплину не пропускают, то у синхронисток из других стран бывают редкие моменты счастья, когда наши девчонки отказываются выступать.

Два года назад Международная федерация плавания (FINA) включила в соревновательную программу хайлайты (двухминутное упражнение с выполнением акробатических элементов), но россиянок там нет. И не потому, что боятся плохо выступить. Правила в них еще смазанные, и наших не устраивают.

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А вот все остальное и традиционное — только наше.

Дуэт и соло

Девчонки Татьяны Данченко побеждать умеют даже после паузы в карьере.

Светлана Ромашина в этом сезоне только вернулась после рождения ребенка, а уже выиграла с олимпийской чемпионкой Рио Светланой Колесниченко техническую программу дуэтов и произвольное соло. Теперь она самая титулованная синхронистка мира — пятикратная олимпийская чемпионка и 20-кратная чемпионка мира.

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Техническая программа дуэта «Фантастический Токио» делалась с отсылкой к предстоящим через год Олимпийским играм. Музыку, кстати, подбирала Наталья Ищенко. Данченко занималась воплощением идеи в жизнь.

Дуэт по задумке получился странноватым, а баллы (95,90) намного больше, чем дуэт получал на двух последних мировых чемпионатах.

В соло Колесниченко выступала в образе Лары Крофт, а Ромашина стала Кармен. Их теперь даже сравнивают с фигуристками, которым давно уже полюбились эти героини. Обеих в минувшем сезоне интерпретировала Алина Загитова.

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Увеличить количество наград Ромашина сможет в произвольной программе дуэтов. Там девушки выступят в роли пауков, очень техничных и красивых. До того, чтобы побить рекорд Майкла Фелпса, Свете осталось всего-то 7 медалей с мировых чемпионатов. Правда, она призналась, что нарушать спокойствие пловца не собирается.

Группа

Татьяна Покровская уже двадцать лет доказывает, что есть мы, а есть весь остальной мир. Китаянки снимают тренировки россиянок, чтобы хоть на чуточку приблизиться в мастерстве, а все остальные завидуют и не понимают в чем же секрет наших русалок.

Под заводную «Кадриль» хотелось пуститься в пляс не только болельщикам на трибунах, но и судьям (просто они сдерживались). Ходят слухи, что скоро может появиться и мужское синхронное плавание, но тренер команды поставила всех перед фактом — мужчины не смогут никогда справиться с бешеным темпом, который показывают девчонки.

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И даже при всем мастерстве наших ошибки в новой программе были, но россиянкам это не помешало обойти китаянок почти на два балла. Теперь обкатка будет идти вплоть до Олимпиады в Токио, где публика тоже проникнется мелодичными мотивами.

В произвольной программе группа выступит под шаманскую тему, а в комбинации с «Половецкими плясками».

Микст-дуэт

Микст веяние для синхронного плавания новое и привыкнуть к поражениям и мужчине в бассейне до сих пор сложно. Когда соревнования смешанных дуэтов включили в программу чемпионатов мира техническую программу нашим выиграть так и не удалось.

В 2015 году в Казани Александр Мальцев с Дариной Валитовой уступили американцам Биллу Мэю и Кристине Джонс, а на прошлом чемпионате мира в Будапеште Мальцев с Михаэлой Каланчой проиграли итальянцам Маниле Фламини и Джорджо Манисини.

Но Мальцев не только доказал, что парни тоже могут классно выступать казалось бы в чисто женском виде спорта, но и выиграть спустя два года эту несчастную техническую программу. С новой партнершей Майей Гурбанбердиевой он станцевал страстное танго и не оставил шансов итальянцам, которые потом еще долго негодовали.

В произвольной программе ребята будут стилягами и не исключено, что судьи могут подзажать баллов нашим снова. Хотя на всех этапах «Мировой серии» такого не происходило.

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