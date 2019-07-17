Ромашина выиграла свое 20-е золото на ЧМ. Но бить рекорд Майкла Фелпса она отказывается
Американец может выдохнуть.
Американец может выдохнуть.
Пока в Кванджу не приехали пловцы, все золотые медали ежедневно оказываются в руках русских и китайцев. Одни продолжают доминировать в синхронном плавании, а другие в прыжках в воду. И все уже, похоже, смирились, что с этим ничего не поделать.
Но если прыгуны ни одну дисциплину не пропускают, то у синхронисток из других стран бывают редкие моменты счастья, когда наши девчонки отказываются выступать.
Два года назад Международная федерация плавания (FINA) включила в соревновательную программу хайлайты (двухминутное упражнение с выполнением акробатических элементов), но россиянок там нет. И не потому, что боятся плохо выступить. Правила в них еще смазанные, и наших не устраивают.
А вот все остальное и традиционное — только наше.
Девчонки Татьяны Данченко побеждать умеют даже после паузы в карьере.
Светлана Ромашина в этом сезоне только вернулась после рождения ребенка, а уже выиграла с олимпийской чемпионкой Рио Светланой Колесниченко техническую программу дуэтов и произвольное соло. Теперь она самая титулованная синхронистка мира — пятикратная олимпийская чемпионка и 20-кратная чемпионка мира.
Техническая программа дуэта «Фантастический Токио» делалась с отсылкой к предстоящим через год Олимпийским играм. Музыку, кстати, подбирала Наталья Ищенко. Данченко занималась воплощением идеи в жизнь.
Дуэт по задумке получился странноватым, а баллы (95,90) намного больше, чем дуэт получал на двух последних мировых чемпионатах.
В соло Колесниченко выступала в образе Лары Крофт, а Ромашина стала Кармен. Их теперь даже сравнивают с фигуристками, которым давно уже полюбились эти героини. Обеих в минувшем сезоне интерпретировала Алина Загитова.
Увеличить количество наград Ромашина сможет в произвольной программе дуэтов. Там девушки выступят в роли пауков, очень техничных и красивых. До того, чтобы побить рекорд Майкла Фелпса, Свете осталось
Татьяна Покровская уже двадцать лет доказывает, что есть мы, а есть весь остальной мир. Китаянки снимают тренировки россиянок, чтобы хоть на чуточку приблизиться в мастерстве, а все остальные завидуют и не понимают в чем же секрет наших русалок.
Под заводную «Кадриль» хотелось пуститься в пляс не только болельщикам на трибунах, но и судьям (просто они сдерживались). Ходят слухи, что скоро может появиться и мужское синхронное плавание, но тренер команды поставила всех перед фактом — мужчины не смогут никогда справиться с бешеным темпом, который показывают девчонки.
И даже при всем мастерстве наших ошибки в новой программе были, но россиянкам это не помешало обойти китаянок почти на два балла. Теперь обкатка будет идти вплоть до Олимпиады в Токио, где публика тоже проникнется мелодичными мотивами.
В произвольной программе группа выступит под шаманскую тему, а в комбинации с «Половецкими плясками».
Микст веяние для синхронного плавания новое и привыкнуть к поражениям и мужчине в бассейне до сих пор сложно. Когда соревнования смешанных дуэтов включили в программу чемпионатов мира техническую программу нашим выиграть так и не удалось.
В 2015 году в Казани Александр Мальцев с Дариной Валитовой уступили американцам Биллу Мэю и Кристине Джонс, а на прошлом чемпионате мира в Будапеште Мальцев с Михаэлой Каланчой проиграли итальянцам Маниле Фламини и Джорджо Манисини.
Но Мальцев не только доказал, что парни тоже могут классно выступать казалось бы в чисто женском виде спорта, но и выиграть спустя два года эту несчастную техническую программу. С новой партнершей Майей Гурбанбердиевой он станцевал страстное танго и не оставил шансов итальянцам, которые потом еще долго негодовали.
В произвольной программе ребята будут стилягами и не исключено, что судьи могут подзажать баллов нашим снова. Хотя на всех этапах «Мировой серии» такого не происходило.