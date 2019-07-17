«После Олимпиады я должна родить второго ребенка. А потом — еще раз вернуться»

Источник: Спорт-Экспресс

— Теперь вы самая титулованная синхронистка в истории. Каково это?

— Мысли сейчас не об этом. Я просто рада, что сольная программа сегодня подошла к концу. За нее на этом чемпионате мира особенно переживала. Вдвоем-то и выходить не так страшно, и мы уже успели опробоваться на Мировых сериях. А в соло я вышла на большую арену впервые после долгого перерыва. Опасалась за то, как судьи воспримут его. Хотя по полуфиналу поняла, что есть порох в пороховницах.

— Сложно поверить, что вам может быть страшно. Все уверены, что вы сделаете свою работу идеально.

— От того, что все так уверены — и страшно. Плюс из года в год наши программы становятся тяжелее. И предела, наверное, нет. Мы постоянно находим возможность увеличивать количество связок, которые выполняем ногами, удлинять время задержки дыхания. Боязнь в том, что не сможешь идеально показать программу от начала и до конца. Мы же приезжаем не для того, чтобы умереть в конце.

— С программами 10-летней давности Россия выиграла бы здесь все в синхронном плавании?

— Сложный вопрос. Но мы себе этого просто не позволили бы. Штука в том, что мы постоянно ставим себе цель — расти над собой.

— Самый сложный элемент сегодня?

— Барракуда. Он исполняется в технической программе, но у меня еще больше оборотов. И мы решили показать, как я могу делать этот элемент.

— Сколько в итоге винтов получилось в вашей барракуде?

— Если честно, даже не знаю. Не считала. Главное было — остановиться в нужную мне стенку. Потому что, когда делаешь много винтов на большой скорости, поймать правильный момент очень сложно.

— Нужна интуиция?

— Нет, хитрость. В бассейне есть наклейки FINA. С одной стороны она — чуть подальше. Я ориентировалась на ту, которая поближе.

Не могу сказать, что нас недолюбливают

— Видели, к вам подошла соперница, поздравляла, хвалила программу. Часто здесь слышали такое?

— Это была Жаклин Симон из Канады. А так подходили немного. Наверное, не все готовы хвалить соперника. Несмотря на то, что у нас разные баллы. Никто мне скажет: «Света, как здорово, плавай дальше».

— Не секрет, что китайских прыгунов в воду остальные недолюбливают. Очень уж много они побеждают. Ощущаете ли вы на себе косые взгляды со стороны соперниц после очередного золота?

— Да нет, просто мы всем немножко надоели. Надоели еще лет восемь назад, а сейчас еще больше. Порой сама начинаю думать: «А, может, теперь мы действительно не так хороши»? Нам ставят высокие оценки, а потом все вокруг ходят с поникшими лицами и мыслями о том: «Ну сколько можно»?

Вот когда у меня был перерыв, и я наблюдала со стороны, отчетливо видела пропасть между российскими спортсменками и всеми остальными. Особенно в техническом плане. А когда выступаешь сам, начинаешь переживать. Кажется, что наступают на пятки.

Но я не могу сказать, что нас прям всем недолюбливают и что-то говорят в спину. Такого нет. Все адекватно и по-спортивному.

— Китайцев в медальном зачете чемпионата мира догоним?

— Да мы и так, когда побеждаем — смотрим таблицу. Думаем, приблизились. А у них уже новые медали. Да что ж такое!

Возвращение

— Реально ли в теории выступить на чемпионате мира во всех видах программы?

— Если бы я была моложе годика на четыре, то да. Но сейчас уже просто даже цели такой ставить не буду. Просто загоню свое здоровье. Дай Бог, в дуэте в четверг у нас все будет хорошо. И вот этого мне будет вполне достаточно.

— Ради строчки в Википедии убивать себя не будете?

— Нет, точно нет.

— Что было самым сложным после возвращения из декрета?

— Вернуть растяжку. Прежде всего дубеет спина. А у нас очень много технических элементов, где нужен хороший прогиб. И если со шпагатами проблем не было, то над спиной я работаю до сих пор.

— А вы сами в чем-то изменились?

— Я стала степеннее. Раньше могла вспылить, бурно на что-то ответить. Сейчас гораздо проще все воспринимаю. И порой не позволяю себе спорить со Светой Колесниченко. Хотя Наташа Ищенко раньше говорила, что со мной вообще лучше не спорить, даже если полностью уверен в своей правоте.

— Есть какой-то шанс, что все-таки останетесь после Токио-2020?