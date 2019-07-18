«Могу не дышать четыре с половиной минуты». Как тренируются лучшие синхронистки в мире

Текущие события
Футбол. Еврокубки
15:00
Тобол Кс
Женесс Эш
Футбол. Еврокубки
17:30
ФК Македония
Алашкерт
Футбол. Еврокубки
17:30
Кайрат
Широки Бриег
Футбол. Еврокубки
18:00
Теута
Вентспилс
Футбол. Еврокубки
18:30
Интер Т
Бреннбю
Футбол. Еврокубки
19:00
РФШ
Олимпия Л
Футбол. Еврокубки
19:00
Левадия
Стьярнан
Футбол. Еврокубки
19:00
РоПС
Абердин
Футбол. Еврокубки
19:00
Университатя Кр
Сабаил
Футбол. Еврокубки
19:30
Левски
Ружомберок
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо Мн
Лиепая
Футбол. Еврокубки
20:00
Вадуц
Брейдаблик
Футбол. Еврокубки
20:00
Торпедо Кт
Ордабасы
Футбол. Еврокубки
20:00
Милсами
Стяуа
Футбол. Еврокубки
20:00
Зриньски
Академия Пандев
Футбол. Еврокубки
20:00
Нефтчи
Сперанца Н
Футбол. Еврокубки
20:00
Жальгирис В
Гонвед
Футбол. Еврокубки
20:00
Аполлон
Жальгирис К
Футбол. Еврокубки
20:00
Краковия
ДАК
Футбол. Еврокубки
20:00
Хеугесунн
Клифтонвилл
Футбол. Еврокубки
20:00
Петрокуб
АЕК Л
Футбол. Еврокубки
20:30
Прогрес
Корк Сити
Футбол. Еврокубки
20:30
Энгордани
Динамо Тб
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Лачи
Футбол. Еврокубки
21:00
Хайдук С
Гзира Юнайтед
Футбол. Еврокубки
21:00
Мура
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
21:00
Кукеши
Дебрецен
Футбол. Еврокубки
21:00
Б-36
Крусейдерс
Футбол. Еврокубки
21:00
Види
Зета
Футбол. Еврокубки
21:00
Хибернианс
Шахтер С
Футбол. Еврокубки
21:00
Норчепинг
Сент-Патрик'с Атлетик
Футбол. Еврокубки
21:30
Витебск
КуПС
Футбол. Еврокубки
21:30
Шкупи
Пюник
Футбол. Еврокубки
21:45
Баллимена Юнайтед
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:45
ФК Килмарнок
Конна'с Куэй
Футбол. Еврокубки
21:45
Раднички Н
Флора
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Сент-Джозефс
Футбол. Еврокубки
21:45
Спартак Тр
Радник Б
Футбол. Еврокубки
21:45
Домжале
Бальцан
Футбол. Еврокубки
21:45
Будучност
Транс
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Бранн
Футбол. Еврокубки
22:00
Легия
Европа
Футбол. Еврокубки
22:00
КР Рейкьявик
Мольде
Все события
Фоторепортажи
21Мигел Кардозу забил первый гол чемпионата России-2019/20. А кто это делал раньше?
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
12:21 (мск), источник: Sport24

«Могу не дышать четыре с половиной минуты». Как тренируются лучшие синхронистки в мире

Sport24 — в ожидании очередного рекорда.

Наверх

За десять лет совместных выступлений Светлана Ромашина и Наталья Ищенко успели стать пятикратными олимпийскими чемпионками и завоевать внушительную связку медалей на чемпионатах мира и Европы. Вскоре после возвращения из Рио Наталья решила завершить карьеру, а Светлана взяла паузу на рождение дочери и даже успела поработать тренером, помогала Татьяне Данченко настраивать программы Светланы Колесниченко.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Еще в Рио поняла, что это не конец. Знала, что следующий этап — это рождение ребенка, но чувствовала, что еще не наплавалась. Два года назад в Будапеште попробовала себя в качестве тренера. Было как-то не по себе. Не понимала, почему стою у бортика, когда должна быть в воде».

В южнокорейском Кванджу, где сейчас разыгрывают медали чемпионата мира по водным видам, Ромашина снова на привычном месте — в бассейне. Выступает сольно и в дуэте со Светланой Колесниченко. И серьезно претендует на звание самой титулованной синхронистки мира. Уже сегодня она может выиграть свое 21-е золото.

Sport24 узнал у Ромашиной, сколько часов нужно провести на воде и под водой, чтобы добиться полной синхронности.

На суше

— Обычно тренировка начинается в 8 утра. В 7:45 — легкая разминка у бортика. А вот в 12:30 перемещаемся из бассейна в зал. Здесь основной упор на упражнения для пресса и спины. И, конечно, работаем над растяжкой. У нас такая специфика, что растяжку важно показать мышцами, а не как в художественной гимнастике, поэтому достаточно много времени уделяем силовым упражнениям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Еще одно важное упражнение — вертикаль. Нужно максимально долго простоять на голове. В некоторых странах используют еще и утяжелители. Мы так стараемся не делать — опасно для здоровья.

Есть занятия у балетного станка и современные танцы, джаз-модерн. Они нужны, чтобы развивать и постоянно поддерживать на уровне слух и чувство ритма. Ритм вообще в основе всего. На тренировках, особенно когда программа только в процессе создания, мы не всегда включаем музыку — тренеры просто отстукивают ритм.

Программу перед погружением тоже проходим в зале, на руках — чтобы выработать мышечную и музыкальную память.

На воде

— Вертикаль и силовые подкачки актуальны и на воде. Один из критериев, по которым судьи выставляют оценки, — высота выхода из воды. Выполняя выталкивание из воды вверх ногами, стараемся, чтобы плечи в результате оказались как можно ближе к ее поверхности. В идеале купальник должен показаться на поверхности.

Во время загрузки произошла ошибка.

Часто спрашивают, как мы выталкиваем себя из воды — с помощью рук. Ладошки используем как плавники у рыб. При этом двигаться нужно плавно, чтобы на поверхности не было видно рывков. И это напрямую зависит от силы рук.

Перерыв на еду

— Кусочек шоколада, несколько орешков или горстку сухофруктов можно съесть прямо во время тренировки, даже не выходя их воды. А еще наш тренер Татьяна Евгеньевна приучила нас постоянно пить воду. За тренировку должны выпить не меньше 500 мл. У нас очень интенсивные нагрузки, организм теряет много воды и ее запасы нужно постоянно пополнять.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во время тренировки и после пьем еще и спортивные напитки. Они помогают восполнить запасы микроэлементов. Тот же кальций вымывается очень быстро. Начинает болеть спина.

Под водой

— Есть одно упражнение — «8 по 50 на задержке дыхания». Делаешь глубокий вдох, проплываешь бассейн 50 метров, потом дышишь 10−15 секунд и в обратный путь, но уже без дыхания — и так восемь раз. Мы достаточно часто так плаваем. С самого детства. Тогда было тяжело, сейчас — обычное дело. Если не двигаться, я вообще могу не дышать четыре с половиной минуты.

В правилах есть ограничения: не больше 45 секунд за одну связку под водой без дыхания. Никогда не считали, сколько вдохов успеваем сделать. В программах обычно очень рваный ритм. Связки под водой, естественно, выполняются на задержке дыхания — это чуть больше половины программы. Когда появляемся из-под воды, хочется отдышаться, но хореография такая сложная, что иногда не успеваем не то что сделать вдох — даже просто подумать об этом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тяжелее всего глазам. Выступать должны без очков, поэтому тренируемся тоже без них. При этом закрывать глаза нежелательно — есть риск сбиться и расстроить всю программу. В дуэтных программах каждый элемент очень хорошо просматривается, судьи могут увидеть малейшую неточность. Ни у одной из нас нет права на ошибку. Все свои движения доводим до автоматизма.

 Скандальное шоу со Смоловым: он крошит морковь в рот Бузовой и тратит 400 тысяч за секунду
«Русских не победить!» Флэшмоб в инстаграме Леди Гаги в защиту Ирины Шейк оценила даже Гамова
Де Лигт перешел из «Аякса» в «Ювентус»
СМИ: «Лацио» намерен приобрести футболиста «Зенита»
«Арсенал» обыграл «Баварию» на Международном кубке чемпионов
Гвардиола хочет видеть Дани Алвеса в «Сити», но мешает лимит
Зидан признал, что «Реал Мадрид» не сможет приобрести Погба
Джокович, Надаль, Федерер и Хачанов попали в заявку на US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь