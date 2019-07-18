«Могу не дышать четыре с половиной минуты». Как тренируются лучшие синхронистки в мире
Sport24 — в ожидании очередного рекорда.
Sport24 — в ожидании очередного рекорда.
За десять лет совместных выступлений Светлана Ромашина и Наталья Ищенко успели стать пятикратными олимпийскими чемпионками и завоевать внушительную связку медалей на чемпионатах мира и Европы. Вскоре после возвращения из Рио Наталья решила завершить карьеру, а Светлана взяла паузу на рождение дочери и даже успела поработать тренером, помогала Татьяне Данченко настраивать программы Светланы Колесниченко.
«Еще в Рио поняла, что это не конец. Знала, что следующий этап — это рождение ребенка, но чувствовала, что еще не наплавалась. Два года назад в Будапеште попробовала себя в качестве тренера. Было
В южнокорейском Кванджу, где сейчас разыгрывают медали чемпионата мира по водным видам, Ромашина снова на привычном месте — в бассейне. Выступает сольно и в дуэте со Светланой Колесниченко. И серьезно претендует на звание самой титулованной синхронистки мира. Уже сегодня она может выиграть свое 21-е золото.
Sport24 узнал у Ромашиной, сколько часов нужно провести на воде и под водой, чтобы добиться полной синхронности.
— Обычно тренировка начинается в 8 утра. В 7:45 — легкая разминка у бортика. А вот в 12:30 перемещаемся из бассейна в зал. Здесь основной упор на упражнения для пресса и спины. И, конечно, работаем над растяжкой. У нас такая специфика, что растяжку важно показать мышцами, а не как в художественной гимнастике, поэтому достаточно много времени уделяем силовым упражнениям.
Еще одно важное упражнение — вертикаль. Нужно максимально долго простоять на голове. В некоторых странах используют еще и утяжелители. Мы так стараемся не делать — опасно для здоровья.
Есть занятия у балетного станка и современные танцы,
Программу перед погружением тоже проходим в зале, на руках — чтобы выработать мышечную и музыкальную память.
— Вертикаль и силовые подкачки актуальны и на воде. Один из критериев, по которым судьи выставляют оценки, — высота выхода из воды. Выполняя выталкивание из воды вверх ногами, стараемся, чтобы плечи в результате оказались как можно ближе к ее поверхности. В идеале купальник должен показаться на поверхности.
Часто спрашивают, как мы выталкиваем себя из воды — с помощью рук. Ладошки используем как плавники у рыб. При этом двигаться нужно плавно, чтобы на поверхности не было видно рывков. И это напрямую зависит от силы рук.
— Кусочек шоколада, несколько орешков или горстку сухофруктов можно съесть прямо во время тренировки, даже не выходя их воды. А еще наш тренер Татьяна Евгеньевна приучила нас постоянно пить воду. За тренировку должны выпить не меньше 500 мл. У нас очень интенсивные нагрузки, организм теряет много воды и ее запасы нужно постоянно пополнять.
Во время тренировки и после пьем еще и спортивные напитки. Они помогают восполнить запасы микроэлементов. Тот же кальций вымывается очень быстро. Начинает болеть спина.
— Есть одно упражнение — «8 по 50 на задержке дыхания». Делаешь глубокий вдох, проплываешь бассейн 50 метров, потом дышишь 10−15 секунд и в обратный путь, но уже без дыхания — и так восемь раз. Мы достаточно часто так плаваем. С самого детства. Тогда было тяжело, сейчас — обычное дело. Если не двигаться, я вообще могу не дышать четыре с половиной минуты.
В правилах есть ограничения: не больше 45 секунд за одну связку под водой без дыхания. Никогда не считали, сколько вдохов успеваем сделать. В программах обычно очень рваный ритм. Связки под водой, естественно, выполняются на задержке дыхания — это чуть больше половины программы. Когда появляемся
Тяжелее всего глазам. Выступать должны без очков, поэтому тренируемся тоже без них. При этом закрывать глаза нежелательно — есть риск сбиться и расстроить всю программу. В дуэтных программах каждый элемент очень хорошо просматривается, судьи могут увидеть малейшую неточность. Ни у одной из нас нет права на ошибку. Все свои движения доводим до автоматизма.