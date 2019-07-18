Татьяна Данченко: Из России не уеду. Пусть и останусь непризнанной

Источник: Спорт-Экспресс

Чемпионат мира по водным видам спорта-2019

Синхронное плавание

Дуэты

Произвольная программа

1. Светлана Колесниченко/Светлана Ромашина (Россия) — 97,500

2. Вэньянь Сунь/Сючень Хуан (Китай) — 95,766

3. Марта Федина/Анастасия Савчук (Украина) — 94,100.

По поводу их очередной победы нет никакого ажиотажа. Даже в России. Золотые медали наших спортсменок в этом виде программы стали такой обыденностью, что даже дожди в Москве обсуждают чаще успехов девушек на предолимпийском чемпионате мира.

И с каждым годом тенденция заметнее. Это странно, но внимание аудитории к синхронному плаванию обратно пропорционально количеству побед. Россия выиграла в Кванджу пока все виды, в которых участвовала, но ТВ-рейтинги совсем не высокие, а на спортивных сайтах после очередного триумфа — едва набирается с десяток комментариев.

Поражения интереснее победы?

Рано или поздно настанет день, когда Россия все-таки проиграет. Вот тогда все и набегут. Начнут ностальгировать по прежним временам и вспоминать, как наша команда жгла раньше.

Но почему мы не ценим это сейчас?

Синхронное плавание — не первый пример из этой серии. Нечто похожее было в женском баскетболе. В 2000-е сборная не покидала пьедестал на крупных турнирах: побеждала на чемпионатах Европы, доходила до финала чемпионатов мира, брала олимпийские медали. Это было нормой. Словно, так должно быть всегда. Почти никто не обращал на успехи внимания.

Как только россиянки начали сдавать, все тут же стали возмущаться. Сейчас, после того как команда пролетела мимо второй подряд Олимпиады, был пик интереса к женскому баскетболу.

Такой вот болельщицкий парадокс.

Наши синхронистки — улыбчивые, интересные, открытые, жизнерадостные. Хорошо говорят. И дико много тренируются. Десять часов в бассейне в день для них -обычное дело. Они лучшие в мире в своем деле. Собирая каждую следующую программу, отталкиваются не от соперниц, а от самих себя. Чтобы было еще тяжелее, чем раньше — чтобы была выше скорость, больше поворотов, длительнее задержки дыхания.

Они никогда не стоят на месте и не довольствуются тем, что есть. Всегда хотят быть лучше, все дальше отодвигают границы возможного. И в этом смысле всем нам есть чему у них поучиться.

Своим трудолюбием, преданностью к делу и жаждой побеждать они, наверное, заслуживают того, чтобы хотя бы раз в год страна обращала на них внимание.

«Китайцы долго меня штурмовали»

После первенства в произвольной программе у Ромашиной и Колесниченко на пару — 37 медалей с чемпионатов мира. Все, понятно, золотые. Какие-то умопомрачительные цифры. Если повесить им на шею сразу все, не уверен, что наши суперчемпионки устоят ногах.

Особенно после изматывающей программы «Пауки».

— Да глыба с души свалилась, — прокомментировала золотое выступление Татьяна Данченко, тренер дуэта. — Это же самая сложная программа в истории. И прежде мы ее еще не делали.

В первой линии идет двойная поддержка, а потом, буквально через вдох, три связки подряд. Две народ уже делает, но три — пока никто. И ведь темп у девчонок дальше не ослабевает. А последняя часть — апофеоз. Еще три связки.

— Вы побеждаете и побеждаете.

— Тьфу-тьфу.

— Но внимание к успехам — минимальное. Сильно задевает?

— Да я уже устала об этом говорить. Ну, а что делать? В футбол не хочу идти. Лучше здесь останусь. Непризнанной. Но буду бороться за золото.

— У вас и дочь, Елена Воронова, тренер.

— Дочь сильно помогает. Я теперь могу хотя бы заболеть. Отговаривала ее от тренерства. Говорила: «Посмотри на меня, одна работа и ничего больше». Но ее не переубедить.

— Другие страны вас часто миллионами пытаются завлечь к себе?

— Китайцы очень долго меня штурмовали, но потом отстали. Поняли, что бесполезно. Другие страны тоже частенько зовут, но из Россия я не уеду. Максимум — консультировать могу.

— Если девчонки проиграют, это повысит внимание к вашему виду спорта?