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16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Покровская: Был бы миллион, отдала бы в детские онкологические центры

КВАНДЖУ (Корея), 19 июл — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская рассказала, что если бы у нее был миллион долларов, потратила бы их на благотворительность.

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Источник: РИА "Новости"

Российские синхронистки под руководством Покровской много лет подряд побеждают на соревнованиях самого высокого уровня — Олимпиадах, чемпионатах мира и Европы.

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«Если бы был миллион долларов и его сказали бы потратить на благое дело, отдала бы в детские онкологические центры. У меня же внучка умерла от рака мозга. Дай бог здоровья детям, пусть они вырастают, становятся хорошими людьми», — сказала Покровская журналистам.

Сборная России под руководством Покровской выступает на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, где завоевала уже семь золотых медалей. «Хочу провести первый выходной после чемпионата мира с семьей. Часто видеться не получается — они живут в Бразилии. У нас там был сбор и была возможность их увидеть. Потом Первый канал пригласил всех моих сюрпризом — спасибо им большое за душевную хорошую передачу. Получается увидеться редко — далеко ведь, а дети пока маленькие. Они приехали на 2,5 месяца, а бабушка в отъезде, работает», — добавила она.

«Вот когда они приезжали, как раз снег первый раз увидели — даже не поняли что это такое холодное. Поиграли в снежки, теперь есть специальное приспособление, которым снежки лепить. Быстро замерзали, и домой, домой, домой», — подчеркнула Покровская.

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