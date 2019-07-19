Покровская: Был бы миллион, отдала бы в детские онкологические центры

«Если бы был миллион долларов и его сказали бы потратить на благое дело, отдала бы в детские онкологические центры. У меня же внучка умерла от рака мозга. Дай бог здоровья детям, пусть они вырастают, становятся хорошими людьми», — сказала Покровская журналистам.

Сборная России под руководством Покровской выступает на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, где завоевала уже семь золотых медалей. «Хочу провести первый выходной после чемпионата мира с семьей. Часто видеться не получается — они живут в Бразилии. У нас там был сбор и была возможность их увидеть. Потом Первый канал пригласил всех моих сюрпризом — спасибо им большое за душевную хорошую передачу. Получается увидеться редко — далеко ведь, а дети пока маленькие. Они приехали на 2,5 месяца, а бабушка в отъезде, работает», — добавила она.