«До русских пока никто не добрался». Татьяна Покровская — о победах в синхронном плавании

Источник: РИА "Новости"

Российское синхронное плавание уже два десятка лет удерживает лидирующие позиции на мировой арене, однако внутри страны уровень популярности вида спорта не соответствует достижениям. В интервью ТАСС главный тренер национальной сборной Татьяна Покровская рассказала об отношении к популярности фигурного катания и о роли хореографии в прыжках в воду.

Покровская — в числе самых успешных тренеров России. Возглавив сборную в январе 1998 года, она и ее команды не проиграли ни одного старта на важнейших международных соревнованиях в олимпийских дисциплинах. Не стал исключением и чемпионат мира в Кванджу, где россиянки завоевали девять из десяти золотых медалей. Еще одна высшая награда досталась команде Украины, которая победила в новой дисциплине синхронного плавания — хайлайтах. Однако российские синхронистки в ней участия не принимали.

— Два года назад на чемпионате мира в Будапеште синхронное плавание было переименовано в артистическое. Тогда это вызывало у вас большие опасения. Они не оправдались?

— Теперь мы только за, вот только артистичности до сих пор не придают значения. А ее надо выделять, ведь смысл не только в том, улыбаешься ты или нет, надо обращать внимание и на то, как составлена программа, отображен ли образ, который должен быть понятным для всех. Пока это только начало, думаю, судейство еще будет перестраиваться.

— То есть изменение названия все-таки отразится на содержании?

— Мы пока этого не знаем.

— Но за минувшие два года от смены названия мы ничего не потеряли?

— Пока ничего, слава богу. Синхронное плавание продолжает оставаться спортом, мы же не можем его превращать в шоу.

Главной остается техника, на основе которой еще надо уметь представить образ. Как в художественной гимнастике, особенно в ее индивидуальных видах, где понятно, какой образ спортсменки хотят донести. В группе еще не совсем так. У нас в соло и в дуэтах тоже можно донести образы, в группах это сложнее.

— Вы задавались вопросом, почему именно в творческих видах спорта, таких как синхронное плавание, художественная гимнастика, фигурное катание, наши спортсмены особенно сильны? Быть может, помогают богатые балетные традиции?

— И это тоже. И балет, и хореография важны, хотя не все в мире придерживаются мнения, что это нужно.

Кстати, в прыжках в воду тоже была хореография. Я ведь работала хореографом в сборной по этому виду спорта, потому что главный тренер считал, что прыжки должны быть элегантные. С командой тогда работал тренер Герт Буров, царствие ему небесное, так он считал, что хореография очень важна. Мы много внимания уделяли растяжке, работали над осанкой.

— Российские синхронистки уже больше 20 лет не проигрывают в олимпийских дисциплинах, все время на лидирующих позициях, однако на популярности вида спорта это не сильно сказывается. Это вас огорчает?

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— Спокойно к этому отношусь. Но мне приятно, что за последние годы внимание к нам увеличилось: нас стали больше показывать, писать о нас. Сейчас мы были на сборе в Улан-Удэ, так там по поводу нашего приезда был ажиотаж. Оказывается, у нас в глубинках любят и обожают синхронное плавание.

Мы не можем сказать, что мы совсем обделены вниманием, хотя, конечно, хотелось бы большего.

— Хотели бы иметь такую же популярность, какой сейчас в стране пользуется фигурное катание?

— Вопрос спорный, хотя мне сложно об этом судить, поскольку в этом плане я человек закрытый, не пиарщица. Меня вполне устраивает нынешнее положение.

В фигурном катании есть такое, что после выступлений на чемпионате спортсмены уезжают в турне по странам. У нас тоже были похожие поездки с показательными выступлениями, и это был хороший опыт, но потом он почему-то прервался.

Когда люди узнают на улице, у меня просто сердце щемит, я в этом плане человек очень благодарный. Однажды женщина прямо на улице начала вставать на колени. Я ее еле отговорила. А она: «Ой, я так обожаю синхронное плавание».

— У популярности есть и обратная сторона: в том же фигурном катании такие спортсменки, как Алина Загитова и Евгения Медведева, находятся под постоянным давлением. В этом плане синхронисткам легче?

— Фигурное катание всегда было раскрученным. Я уважаю фигурное катание, Этери Тутберидзе, которая воспитала целую плеяду сильных спортсменов. Конечно, я понимаю, что с ней работает целый коллектив тренеров, что есть хорошие условия, но она молодец.

Если говорить о синхронном плавании, то этим вопросом должна заниматься и Международная федерация плавания, и Федерация синхронного плавания России. И тут даже вопрос не в пиаре, а в признании.

— Дмитрий Губерниев на этом чемпионате мира привлек дополнительную аудиторию?

— Он молодец, и как хорошо готовится! Порой я ему говорю: «Дима, у тебя можно историю синхронного плавания изучать».

— Нет у вас с ним таких расхождений во взглядах на спорт, какие у него есть с Еленой Вяльбе?

— Я, если честно, не знаю, что у них там происходит, лично меня все устраивает.

— Спорт привлекает зрителей своей непредсказуемостью. Не считаете, что синхронному плаванию сейчас не хватает интриги?

— Это только кажется со стороны.

— Но даже Светлана Колесниченко с сожалением отмечала, что зрителям приелись победы, к ним уже относятся как к данности.

— Перед стартом всегда много разговоров, всяких «бла-бла-бла», но когда видят нашу работу, то просто разводят руками. Что делать, до русских пока никто не добрался. Работу видно.

Но тренеров это не заставит снизить требования. И я, и Татьяна Данченко никогда не будем думать о том, что мы самые сильные. Нет, мы боремся.

— Почему американское синхронное плавание, которое было на лидирующих позициях в 80-е и 90-е, когда этот вид спорта только появился в олимпийской программе, со временем ослабло? Если бы мы с ними сейчас боролись на равных, это бы серьезно увеличило интерес к синхронному плаванию.

— Мне трудно судить, видимо, не сумели подготовить смену. Но мы долго шли к успеху и со временем оказались готовы занять лидирующие позиции. Мы учились у них, у Канады, у Японии, даже у Кубы и Болгарии. И вот выучились.

— Сейчас активно обсуждается тема включения новых дисциплин синхронного плавания в олимпийскую программу. Если бы ситуация была как в 1984 году, когда доминировала американская команда, было бы проще решить это вопрос?

— Думаю, что они пролоббировали бы микст-дуэты. Но мне кажется, что еще рановато для этой дисциплины. На сегодня четыре дуэта стали ближе к спорту, но все равно еще не на уровне женского синхронного плавания. А остальные страны еще толком даже не развивали ее.

Микст-дуэты в 2015 году включили в программу чемпионата мира стремительно, за полгода до начала турнира, поэтому еще не все страны готовы.

— После стольких побед ваших синхронисток у вас есть хотя бы одна медаль?

— Нет, ни одной. Все медали получают спортсмены.