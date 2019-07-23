Олимпийская чемпионка Шурочкина рассказала, что случилось с машиной от Путина
Российская синхронистка Мария Шурочкина рассказала, когда начала себя ощущать олимпийской чемпионкой. Уроженка Москвы выиграла ОИ-2016 в
Российская синхронистка Мария Шурочкина рассказала, когда начала себя ощущать олимпийской чемпионкой. Уроженка Москвы выиграла ОИ-2016 в
«Я начала себя ощущать олимпийской чемпионкой только
После Олимпиады в Рио нам Владимир Владимирович подарил машину. Я и сейчас на ней езжу. Машины дарили всем медалистам. У меня BMW», — заявила Шурочкина в интервью «Русскому радио».
Шурочкина также является 11-кратной чемпионкой мира. Напомним, 24-летняя Мария — младшая сестра российской певицы Нюши.