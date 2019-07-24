Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног

«Извините за интимные подробности, мы не бреем ноги. Во-первых, это плохая примета. Во-вторых, это немного меняет ощущение в воде, оно уже не такое, как с волосиками», — заявила спортсменка. По ее словам, волосы помогают лучше чувствовать уровень погружения в воду.