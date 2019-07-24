Российская синхронистка рассказала о пользе небритых ног
Российская синхронистка Мария Шурочкина в эфире «Русского радио» рассказала о приметах в национальной команде.
Российская синхронистка Мария Шурочкина в эфире «Русского радио» рассказала о приметах в национальной команде.
«Извините за интимные подробности, мы не бреем ноги.
Шурочкина также рассказала, что синхронистки не стригутся перед крупными турнирами. «Стричь волосы — это в целом плохая примета. У каждой девчонки есть
24-летняя Шурочкина является олимпийской чемпионкой Игр 2016 года и 11-кратной чемпионкой мира.