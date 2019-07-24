Покровская: Россиянки дали шанс другим сборным, не принимая участия в хайлайтах на ЧМ

Источник: РИА "Новости"

Сборная России по синхронному плаванию завоевала девять медалей на чемпионате мира. В десятой дисциплине — хайлайтах — российские спортсменки не участвовали.

«Девять медалей — это 100-процентный результат. Группа хайлайтов осознанно не участвовала, мы дали возможность другим странам побороться за медаль, — сказала Покровская. — Я очень редко бываю довольна и была довольна только результатом Олимпиады в Рио. Там результат был 200 процентов в группе — и по технике, и по отклику с трибун».

Хайлайты впервые были представлены в программе чемпионатов мира. Победительницами стали спортсменки Украины, серебряные медали завоевали представительницы Италии, бронзовые — испанки.