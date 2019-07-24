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16:42 (мск), источник: ТАСС

Покровская: Россиянки дали шанс другим сборным, не принимая участия в хайлайтах на ЧМ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию решила дать шанс на медаль спортсменкам из других стран, поэтому не принимала участия в хайлайтах на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России по синхронному плаванию завоевала девять медалей на чемпионате мира. В десятой дисциплине — хайлайтах — российские спортсменки не участвовали.

«Девять медалей — это 100-процентный результат. Группа хайлайтов осознанно не участвовала, мы дали возможность другим странам побороться за медаль, — сказала Покровская. — Я очень редко бываю довольна и была довольна только результатом Олимпиады в Рио. Там результат был 200 процентов в группе — и по технике, и по отклику с трибун».

Хайлайты впервые были представлены в программе чемпионатов мира. Победительницами стали спортсменки Украины, серебряные медали завоевали представительницы Италии, бронзовые — испанки.

В этой дисциплине выступают 10 спортсменок, программа продолжительностью две минуты должна включать в себя минимум четыре обязательных типа акробатических элементов. Оценивается только акробатика. Решение о включении хайлайтов в программу чемпионатов мира было принято в 2017 году.

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