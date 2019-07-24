Возвращение в спорт пятикратной чемпионки ОИ синхронистки Ромашиной прошло комфортно

«Возвращение складывалось постепенно и комфортно, я очень этого хотела. Часто звонила Ищенко, которая также возвращалась в спорт, спрашивала совета. Когда ездила помощником тренера на чемпионат мира в Будапеште, то смотрела на соревнования несколько по-другому, видела, что россиянки сильнее соперниц. Когда вновь вернулась в спорт, то снова начала переживать из-за того, что программа у кого-то может оказаться лучше», — рассказала Ромашина.