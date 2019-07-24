Возвращение в спорт пятикратной чемпионки ОИ синхронистки Ромашиной прошло комфортно
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возвращение в спорт российской синхронистки Светланы Ромашиной прошло постепенно и комфортно. Об этом Ромашина в среду сказала на
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возвращение в спорт российской синхронистки Светланы Ромашиной прошло постепенно и комфортно. Об этом Ромашина в среду сказала на
Спортсменка не выступала два года
«Возвращение складывалось постепенно и комфортно, я очень этого хотела. Часто звонила Ищенко, которая также возвращалась в спорт, спрашивала совета. Когда ездила помощником тренера на чемпионат мира в Будапеште, то смотрела на соревнования несколько
Ромашина завоевала 21-ю золотую медаль на чемпионатах мира, она является самой титулованной синхронисткой в истории мировых первенств. Всего в активе Ромашиной 36 золотых наград на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. По этому показателю она делит первое место с соотечественницей Натальей Ищенко.