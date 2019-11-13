Объявлены номинанты на Национальную спортивную премию

Источник: Спорт РИА Новости

На звание спортсмена года претендуют сноубордист Дмитрий Логинов, фристайлист Максим Буров и пловец Антон Чупков. В номинации тренер года участвуют хореограф-постановщик сборной России по художественной гимнастике Ирина Зеновка, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и тренер Анжелики Сидоровой Светлана Абрамова.

В сфере адаптивного спорта на награды претендуют спортсмены Андрей Живаев (плавание среди глухих), Артур Юсупов (фехтование на колясках), Владимир Балынец (пауэрлифтинг), Полина Билалова (плавание среди глухих), Елена Крутова и Светлана Баранцева (обе — стрельба из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), тренеры Раиса Уразова, Александр Овсянников (волейбол) и Елена Соколова (плавание среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).



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В номинации «Спортивная солидарность» за продвижение интересов российского спорта на международной арене номинированы вице-президент Федерации прыжков с трамплина и лыжного двоеборья России Владимир Славский, вице-президент Российской шахматной федерации Анатолий Карпов, президент Международной конфедерации практической стрельбы Виталий Крючин и вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

В номинации «Эпоха в спорте» претендентами на награду стали Тамара Москвина (фигурное катание), Владимир Сальников (плавание) и Виктор Кровопусков (фехтование).