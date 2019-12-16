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16 декабря, источник: Спорт РИА Новости

Лучших российских синхронисток по итогам 2019 года наградят 25 декабря

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Церемония вручения премий лучшим российским спортсменкам сезона в синхронном плавании состоится 25 декабря, сообщила РИА Новости вице-президент Федерации синхронного плавания России Ольга Брусникина.

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Источник: РИА "Новости"

По традиции вручение премии проходит во время «Шоу олимпийских чемпионов».

«В этом году “Шоу олимпийских чемпионов” пройдет 25 декабря. Там и состоится вручение премии», — сказала Брусникина.

Шоу пройдет в бассейне «Динамо» на Водном стадионе.

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