Лучших российских синхронисток по итогам 2019 года наградят 25 декабря
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Церемония вручения премий лучшим российским спортсменкам сезона в синхронном плавании состоится 25 декабря, сообщила РИА Новости
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Церемония вручения премий лучшим российским спортсменкам сезона в синхронном плавании состоится 25 декабря, сообщила РИА Новости
По традиции вручение премии проходит во время «Шоу олимпийских чемпионов».
«В этом году “Шоу олимпийских чемпионов” пройдет 25 декабря. Там и состоится вручение премии», — сказала Брусникина.
Шоу пройдет в бассейне «Динамо» на Водном стадионе.