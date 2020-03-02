Российские синхронистки пропустят этап МС в Париже из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Этап Мировой серии по синхронному плаванию согласно календарю должен пройти с 6 по 8 марта. Согласно официальным данным, в настоящее время во Франции зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом, из которых четыре — смертельные.

«Мы решили не рисковать и не лететь в Париж на Мировую серию. Здоровье спортсменок — прежде всего, плюс не хотелось бы, чтобы кто-то попал в карантин. По соревнованиям пока держим паузу», — сказала Покровская РИА Новости по телефону.