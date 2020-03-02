Российские синхронистки пропустят этап МС в Париже из-за коронавируса
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Синхронистки сборной России не выступят на первом этапе Мировой серии в Париже
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Синхронистки сборной России не выступят на первом этапе Мировой серии в Париже
Этап Мировой серии по синхронному плаванию согласно календарю должен пройти с 6 по 8 марта. Согласно официальным данным, в настоящее время во Франции зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом, из которых четыре — смертельные.
«Мы решили не рисковать и не лететь в Париж на Мировую серию. Здоровье спортсменок — прежде всего, плюс не хотелось бы, чтобы
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2915. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 64 странах, число зараженных превысило 8 тысяч, скончались более 100 человек.