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19:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские синхронистки пропустят этап МС в Париже из-за коронавируса

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Синхронистки сборной России не выступят на первом этапе Мировой серии в Париже из-за распространения коронавируса, заявила главный тренер сборной Татьяна Покровская.

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Источник: Спорт РИА Новости

Этап Мировой серии по синхронному плаванию согласно календарю должен пройти с 6 по 8 марта. Согласно официальным данным, в настоящее время во Франции зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусом, из которых четыре — смертельные.

«Мы решили не рисковать и не лететь в Париж на Мировую серию. Здоровье спортсменок — прежде всего, плюс не хотелось бы, чтобы кто-то  попал в карантин. По соревнованиям пока держим паузу», — сказала Покровская РИА Новости по телефону.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2915. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 64 странах, число зараженных превысило 8 тысяч, скончались более 100 человек.

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