Синхронисту Мальцеву присвоено звание мастера спорта международного класса

24-летний Мальцев выступает в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов. Он является самым титулованным синхронистом в мире, в его активе четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира, а также четыре победы на чемпионатах Европы. Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.