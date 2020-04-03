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12:34 (мск), источник: ТАСС

Синхронисту Мальцеву присвоено звание мастера спорта международного класса

ТАСС, 3 апреля. Министерство спорта РФ присвоило звание мастера спорта международного класса синхронисту Александру Мальцеву. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта.

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Источник: РИА "Новости"

24-летний Мальцев выступает в синхронном плавании в соревнованиях смешанных дуэтов. Он является самым титулованным синхронистом в мире, в его активе четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира, а также четыре победы на чемпионатах Европы. Медали в миксте разыгрываются на чемпионатах мира с 2015 года, Мальцев стал первым представителем мужского пола, сумевшим выиграть две золотые медали на одном чемпионате мира.

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Мальцев трижды был признан Международной федерацией плавания (FINA) лучшим синхронистом по итогам года (2015, 2017, 2019).

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