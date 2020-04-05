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16:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олимпийская чемпионка Ермакова рассказала о карантине из-за коронавируса в Италии

Четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Ермакова рассказала, какая обстановка сейчас в Италии.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:59 MSK, 05.04
Источник: РИА "Новости"

В стране сейчас карантин в связи с распространением коронавируса.

— Как обстановка сейчас в Италии?

— Сегодня уже 26-й день нашего карантина. Должны были выйти 3 апреля, но его продлили до 12-го, и скорее всего, мы просидим до конца апреля — начала мая.

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— В каком городе вы находитесь?

Что полезно знать
Если сидишь дома

— Мы живем рядом с городом Савона, это в провинции Лигурия в 40 км от Генуи. Изначально у нас была спокойная ситуация с вирусом. Но когда в Ломбардии начались проблемы, и у них закрыли все учреждения, местные решили, что это каникулы, сели в машины и приехали к нам в Лигурию на море. Они провели здесь целую неделю, и потом только правительство поняло, что всю страну нужно закрывать. С тех пор вот мы сидим на карантине. Чтобы выйти из дома даже в ближайший магазин, нужно заполнить специальную бумажку. Хотя до сих пор в СМИ попадаются фотографии, где в Генуе люди целыми семьями гуляют на улице. Как они это делают и почему их не останавливают, не знаю… Я выхожу из дома только раз в неделю купить молока детям.

— Все настолько ужасно, как нам показывают в новостях: десятки гробов, люди в больницах на полу, потому что не хватает кроватей, и так далее?

— На мой взгляд, ситуация очень сильно раскручена. Хотя цифры погибших во всем мире и без того ужасают, не понимаю, зачем тут что-то еще придумывать. Но например, в интернете долго крутилась фотография из Бергамо, где куча гробов в большом зале. Смотришь на нее — и слов нет. Но на самом деле, это фото было сделано еще в 2014 году, когда потерпел крушение корабль с мигрантами.

Зачем нагнетать панику таким некрасивым образом?.. Можно же просто объяснить, почему нужно сидеть дома и соблюдать все требования.

У меня супруг врач, поэтому я понимаю, что иначе мы снизить нагрузку на систему здравоохранения просто не сможем. (Наталья Марьянчик).

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