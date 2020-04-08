Синхронистка Алла Шишкина — о карантине, переносе Олимпиады и откровенных костюмах

Источник: РИА "Новости"

Алла Шишкина — двукратная олимпийская чемпионка и 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию. В составе сборной России она готовилась к своим третьим Олимпийским играм, но их отложили на год из-за пандемии коронавируса. Теперь, как и тысячи людей по всему миру, Алла соблюдает самоизоляцию. О своей реакции на перенос Олимпиады, откровенных купальниках и мужском внимании в Instagram спортсменка рассказала в интервью «Ленте.ру».

«Лента.ру»: Вы говорили, что находитесь на сборах, а как же карантин и режим самоизоляции?

Алла Шишкина: Нет, буквально вчера (разговор состоялся 2 апреля — прим. «Ленты.ру») нас отпустили с базы, теперь мы на самоизоляции дома. Заперлись с двумя девочками, Мариной Голядкиной и Полиной Комар.

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Тысячи людей оказались в самоизоляции, и это стало проблемой: идей, чем заняться, все меньше. Опишите идеальный для вас карантин.

Ну вот сейчас передо мной на полу рассыпаны пазлы, огромная картина будет! В интернете масса всяких порталов образовательных, фильмы можно смотреть, языки учить. Нам вот в ближайшее время пришлют план домашних тренировок. Без воды, конечно, трудно, но кое-что можно и так делать.

Спортсменка сборной России по синхронному плаванию Алла Шишкина на "Балу олимпийцев России - 2016" в Центральном выставочном зале "Манеж". | Источник: РИА "Новости"

Олимпиаду перенесли, никакие международные старты в ближайшее время не состоятся. Зачем вас до последнего держали на базе?

Мы люди подневольные. Есть главный тренер, который принимает решения и у которого достаточно опыта. Мы ей доверяем. К тому же мы были на жестком карантине, база была закрыта, всех проверяли — ежедневно измеряли температуру, обрабатывали все помещения. Нам выдали маски, другие средства индивидуальной защиты, протестировали на коронавирус — в нашей команде у всех тесты отрицательные. Мы по восемь часов в хлорированной воде, это тоже способ дезинфекции.

Неужели не было мысли: «Может, лучше домой?».

Мы находились в закрытом режиме в Подмосковье, а живу постоянно я в Москве. Понимала, что домой лучше не ехать. Там ведь самая тяжелая ситуация из всех регионов. Пройдешь по улице, чихнет на тебя кто-то заразный… Нам было безопаснее сидеть на базе всем вместе.

Как вы, кстати, встретили новость о том, что Олимпиада пройдет в 2021 году? Насколько это, по-вашему, верное решение?

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Мы до последнего надеялись, что Олимпиаду не перенесут. Понятно было, что все к этому идет, конечно. Жизнь людей дороже. Сначала мы были в шоке, но постарались с пониманием отнестись.

Сборная России и без того не поедет на Олимпиаду под своим флагом. Для вас это проблема?

Подождите, в июне будет еще слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS), если его не отложат.

С трудом верится, что санкции снимут.

Соглашусь. В любом случае мы готовы ехать под нейтральным флагом.

Пускать на Олимпиаду будут в индивидуальном порядке, отстранить могут без объяснения причин. Что делать, если это произойдет?

Вот это уже проблема, потому что у нас командный вид спорта. Но в нашей сборной никогда никого не подозревали в употреблении допинга. Мы не уклонялись от сдачи проб, всегда пишем в антидопинговом дневнике наше местоположение. Вот переехали сейчас, изменили адрес. Надеемся, что к нам будет лояльное отношение. Готовы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) просить, чтобы нас тестировали чаще. Какого-то определенного сценария на случай недопуска у нас нет, да и мало что от нас зависит. Мы можем только тренироваться и все пробы сдавать.

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В сентябре 2019-го в США прогремел скандал, когда 17-летнюю пловчиху лишили победы за излишне откровенный купальник. Есть мнение, что в синхронном плавании костюмы тоже довольно сильно открывают тело. Вас это никогда не смущало?

Со временем требования к купальникам менялись. Раньше они были более закрытыми, теперь стали, что называется, откровенными. Хотя есть даже специальные рефери, которые перед выходом на старт все проверяют, так что не вижу проблем. Я уже 20 лет в этом виде спорта, и купальник — моя ежедневная рабочая одежда. Я спокойно отношусь к самым откровенным купальникам (смеется).

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина на церемонии вручения национальной телевизионной премии "Дай Пять!" в Москве. | Источник: РИА "Новости"

Ваша коллега Александра Пацкевич в одном интервью говорила: «Многие страны, например, Испания, позволяют себе очень откровенные наряды. Они выходят еле-еле прикрытые. Конечно, для привлечения мужской аудитории это интересно, но есть правила». Вы согласны, что такой крой купальников действительно призван привлекать мужчин? Не обидно это понимать?

Отчасти согласна. С другой стороны, за нашим видом спорта следят в основном женщины. Даже если посмотреть аудиторию моего Instagram, процентов 70 там женщин. И это при том, что я довольно часто публикую фото в купальнике. Думаю, дело в том, что наш вид спорта очень сложный, много резких движений, так что почти невозможно уловить, где там открытое тело, где закрытое. Мужчинам куда интереснее футбол или хоккей. Их не получится привлечь только нашей сексуальностью.

Истории, связанные с домогательствами, распространены в синхронном плавании?

Не слышала никогда. У нас коллектив женский, все тренеры — женщины. Единственный мужчина — акробат, он приезжает раз в неделю, работает с некоторыми девочками. Но даже намека ни на что не было.

А в сети незнакомцы часто пишут?

Я везучая в этом плане, мне ни разу не присылали непристойных фото. Девчонкам из команды некоторым пишут пошлости, шлют дикпики. А я с детства не испытывала пристального внимания мальчиков. Наверное, у меня на лице написано «Не влезай, убьет!» (смеется). При этом я считаю себя привлекательной.

Что вообще делаете в интернете чаще всего?

Читаю новости, хотя и устаю от количества информации, она же негативная в основном. Instagram занимает много времени.

Какая у вас самая неочевидная подписка в Instagram?

Сложный вопрос! Можно было бы сказать, что я подписана на кулинарные блоги, но нет — готовить не люблю. На спортсменов подписана, так что все мои подписки довольно очевидные (смеется).

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Вы говорите, что в коллективе нет мужчин…

Ну, есть Александр Мальцев, но они с партнершей тренируются отдельно. К тому же Александр всю жизнь в женском коллективе, так что соблюдает все правила приличия.

Как относитесь к мужскому синхронному плаванию?

Хорошо. Спорт развивается. Очень много говорят о том, что синхронное плавание неинтересно, что его нужно убрать из олимпийской программы. С появлением мужчин разговоры должны стихнуть. Теперь и они хотят попасть на Олимпиаду, подают заявки на 2024 год, хотя мужчины пока на недостаточном техническом уровне. Я говорю не о России, а вообще о ситуации в мире.

Как в России продвигать мужское синхронное плавание? Разве оно правильно воспринимается обществом?

Не знаю, но как только Мальцев выиграл чемпионат мира, стал давать интервью, родители начали приводить мальчиков в наш спорт.

А своего сына отдали бы?

Нет (смеется). Не буду врать, считаю, что это не совсем мужской вид спорта. И это не страх перед осуждением: сколько людей, столько и мнений. Можно быть ангелом и все равно получить какого-нибудь говна, извините. А сына отдала бы в баскетбол или волейбол. Муж у меня ростом 1,92 метра — думаю, дети у нас тоже будут высокие и крепкие.

Почему синхронное плавание в России так непривлекательно для спонсоров? В художественной гимнастике, например, ситуация сильно лучше, хотя промоушен там тоже развит слабо.

Нужен спортивный менеджер, который будет заниматься рекламой, связываться со спонсорами. Такого человека нет. Я не уверена, что все осознают проблему. Чтобы стать популярным, нужно еще и везде ходить, мелькать в СМИ. У нас график тренировок очень жесткий, сидим 10−11 месяцев в году на базе, любой выход оттуда не приветствуется. Даже отпроситься на сессию в институт бывает непросто. У нас нет времени на то, чтобы себя рекламировать.

Алла Шишкина выступает на ежегодном шоу от олимпийских чемпионок Ольги Брусникиной и Марии Киселевой "20 лет побед", посвященном юбилею спортивных побед российской сборной по синхронному плаванию на мировой арене, во дворце спорта "Динамо" в Москве. | Источник: РИА "Новости"

В отсутствие рекламных контрактов ваш основной доход — зарплата от федерации?

От государства.

Что на нее можно себе позволить?

Ну, рубль падает… В 2009 году, когда я попала в сборную, мне казалось, что я очень много зарабатываю. Сейчас я понимаю, что мы средний класс. Не тот средний класс, который 19 тысяч рублей получает. А нормальный, средний по миру.

Вы продали подаренный за победу на Олимпиаде BMW, потому что машину дорого было обслуживать. Получается, государство подарок один раз подарило, а постоянных условий для пользования им не создало.

Да нет, я могла бы и дальше пользоваться этим автомобилем. Финансы позволяют. Но я иначе расставила приоритеты. Те деньги, которые я тратила на машину, я могла потратить на что-то другое, на ремонт дома, например. Я просто выбрасывала 150 тысяч рублей на страховку, теперь я их могу вложить во что-то осязаемое.

К вопросу о непопулярности синхронного плавания. Участие во флешмобе в поддержку Little Big — удачный ход для привлечения внимания. Кто автор идеи?

Это совместное решение. Правда, из-за тренировок у нас долгое время не было ни сил, ни времени на то, чтобы снять видео. Пока мы собирались, Евровидение отменили. Но мы все равно опубликовали. Правда, не ожидали, что будет так много репостов и просмотров. Приятно, что люди оценили.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B9549popYMd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alla Shishkina (@allashishkina_rusallo4ka)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-19T06:12:29+00:00">18 Мар 2020 в 11:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вам, кстати, нравится музыка этой группы? Назовите свой топ-5 исполнителей.

Да, даже на концерт ходила. Назову Полину Гагарину, еще лет девять назад была на ее выступлении, где она пела вживую. Дима Билан, считаю, хорошо поет. Сергей Лазарев. Little Big включу в топ тоже. Слушаю русский рок, «Аквариум»… Я старая, наверное! (смеется) Высоцкого могу послушать. Люблю песни со смыслом. Из рэпа — Noize MC.

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На крупных стартах — чемпионатах Европы, мира, Олимпиадах — сборная России не проигрывала уже больше 20 лет. Представим, что россиянки берут серебро, а не золото на чемпионате мира. Каким будет вечер после такого старта?

Траурным. Даже не хочется думать об этом. Можно в шутку сказать: проиграем, тогда на нас обратят внимание. А то у нас как? Считают: «А, вы синхронистки, с вами все понятно, ваше золото заранее записали в актив». Очень обидно. Этими словами обесценивается наша работа. Вот футболисты никакое место не заняли на чемпионате мира, но их носили на руках. А тут привозишь золото все время, тебя поздравили один раз и забыли. При этом футбол я иногда смотрю. Не хочу никого обижать, у них там своя кухня. Просто если у нас — недостаток финансирования, то там — избыток.

Что вы имеете в виду под недостатком финансирования?

Я все еще о спонсорах. В футболе даже у самой плохой команды они есть.

Вас в сети довольно жестко критиковали, когда вы высказались по поводу ситуации с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым (в интервью «Спорт-Экспрессу» Алла говорила: «Знаю, что сейчас люди требуют для них оправдания, чтобы их реабилитировали. Но я считаю, что наказание какое-то должно быть. Просто сидеть на кровати и просить их выпустить — это, мягко говоря, странно» — прим. «Ленты.ру»). Что было самым обидным?

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Было много и адекватных людей, которые говорили спасибо за то, что я это мнение высказала. Самое жесткое, это когда матом что-то пишут, но за это я сразу блокирую. А так говорили: «Вы с вашим видом спорта никому не нужны, нечего свой рот открывать, потому что вы вообще никто». До реальных угроз не доходило.

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Вы говорили как-то, что в конце программы устаете так, что боитесь утонуть. Ну это ведь просто шутка была?

Конечно! (смеется) Но вспоминаю свой первый чемпионат мира, мне было 19 лет. Мы выучили программы, с которыми девочки, выступавшие в сборной до нас, выиграли Олимпиаду в Пекине. В конце программы у меня темнело в глазах. Я понимала, что все контролирую, но было очень плохо. А ведь бывали случаи, когда спортсменки из других команд, что называется, «засыпали» и уходили ко дну. Теоретически, утонуть на соревнованиях можно.

Можно детский вопрос? Сколько вы можете не дышать?

Месяца два назад засекали. Без подготовки под водой просидела 2 минуты 13 секунд. Если бы я поделала дыхательные упражнения перед этим, было бы больше.

Знаете, каков рекорд Гиннесса по задержке дыхания под водой? 24 минуты 11 секунд.

Как мне сказали, тот, кто рекорд установил, перед этим дышал очищенным кислородом из баллона, насытил кровь. К тому же это был профессиональный фридайвер, а они ведь и ритм сердца замедлять умеют. Я таким похвастаться не могу.

А на плаву сколько можете продержаться?