Российская синхронистка исполнила программу в ванне
Российская синхронистка Светлана Ромашина исполнила фрагмент своей программы в ванне в самоизоляции
Российская синхронистка Светлана Ромашина исполнила фрагмент своей программы в ванне в самоизоляции
Ромашина выполнила несколько движений одна, а закончила выступление вместе с дочерью.
Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка. В ее активе также 21 золотая медаль чемпионатов мира и 10 побед на первенствах Европы.
26 марта российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в ванне. Она выполнила упражнения для ног.