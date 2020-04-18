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15:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская синхронистка исполнила программу в ванне

Российская синхронистка Светлана Ромашина исполнила фрагмент своей программы в ванне в самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Видео появилось в Instagram спортсменки.

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Источник: РИА "Новости"

Ромашина выполнила несколько движений одна, а закончила выступление вместе с дочерью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка. В ее активе также 21 золотая медаль чемпионатов мира и 10 побед на первенствах Европы.

26 марта российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в ванне. Она выполнила упражнения для ног.

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