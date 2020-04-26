Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Белшина
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Рух
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Витебск
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
15Молодые армейцы. Вы помните Березуцких, Семака и других звезд ЦСКА такими?
10:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка восхитила болельщиков показом купальников

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина устроила показ купальников. Видео россиянка разместила в своем аккаунте в Instagram.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсменка продемонстрировала часть нарядов, в которых она выступала на соревнованиях. Подписчики оставили под роликом несколько десятков восторженных комментариев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо золотых медалей в групповых выступлениях на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, в активе Шишкиной 14 побед на чемпионатах мира и пять — на первенствах Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Малкин рассказал о сложностях самоизоляции в Майами
Самая молодая миллиардерша поделилась фото в бикини
Госпитализированный отец Хабиба рассказал о своем самочувствии
«Реал» хочет звездную команду к юбилею президентства Переса
Дзюба в топ-10 ценных игроков Европы с истекающими контрактами
ПСЖ предложил «Манчестер Юнайтед» за полузащитника двух игроков
Зараженного коронавирусом 23-летнего футболиста вывели из комы
Еще один чемпионат досрочно завершен из-за коронавируса
Хабиб уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь