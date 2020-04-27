Как сделать красивые ноги. Эффективные советы для занятий спортом дома
Vesti.kz совместно с
Vesti.kz совместно с
Сегодня в выпуске члены сборной РК по синхронному плаванию Александра и Екатерина Немич, которые совместно с Валиханом Теном подготовили домашнюю программу тренировок для красивых ног и упругих ягодичных мышц.
Выполняйте данные упражнения каждый день по 30 минут, и они помогут вам оставаться в форме даже во время карантина. Данными программами можно заниматься самому, без
Приступить к тренировке вы можете уже сейчас, включив видео ниже. Помните, все нужно делать аккуратно и в меру, не стоит сразу гнаться за мировыми рекордами. Пожалуйста, следите за своим самочувствием!
Новые тренировки и интересные программы будут выходить у нас каждые понедельник, среду и пятницу. Держите свое тело в тонусе вместе с