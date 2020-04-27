Текущие события
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
26.04
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
26.04
Ислочь
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
17Драки с милицией и вырванные кресла. Кадры самого безумного дерби «Спартак» — ЦСКА
1810 главных побед в карьере Алины Загитовой
27 апреля, источник: Vesti.kz

Как сделать красивые ноги. Эффективные советы для занятий спортом дома

Vesti.kz совместно с YouTube-каналом «ДругойТы» подготовили новый выпуск тренировок для мужчин и женщин, которые позволят заниматься спортом не только во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, но и после его окончания в любых условиях и где угодно.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в выпуске члены сборной РК по синхронному плаванию Александра и Екатерина Немич, которые совместно с Валиханом Теном подготовили домашнюю программу тренировок для красивых ног и упругих ягодичных мышц.

Выполняйте данные упражнения каждый день по 30 минут, и они помогут вам оставаться в форме даже во время карантина. Данными программами можно заниматься самому, без какого-либо специального снаряжения и приспособлений, используя вес собственного тела!

Приступить к тренировке вы можете уже сейчас, включив видео ниже. Помните, все нужно делать аккуратно и в меру, не стоит сразу гнаться за мировыми рекордами. Пожалуйста, следите за своим самочувствием!

Во время загрузки произошла ошибка.

Новые тренировки и интересные программы будут выходить у нас каждые понедельник, среду и пятницу. Держите свое тело в тонусе вместе с YouTube-каналом «ДругойТы», НОК РК и Vesti.kz! Оставайтесь дома и берегите себя!

Читайте также
Григорчуку нашли новый клуб после "Астаны"
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 апреля
Коллеги назвали причины завершения карьеры Виктора Ана
Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков «Локомотива»
Президент «Лацио» согласен на «золотой матч» с «Ювентусом»
Семин прокомментировал предложения РПЛ по завершению сезона
Криштиану Роналду вернется в расположение «Ювентуса»
Бывший главный тренер «Зенита» отказался возвращаться в Англию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь