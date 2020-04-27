Как сделать красивые ноги. Эффективные советы для занятий спортом дома

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в выпуске члены сборной РК по синхронному плаванию Александра и Екатерина Немич, которые совместно с Валиханом Теном подготовили домашнюю программу тренировок для красивых ног и упругих ягодичных мышц.

Выполняйте данные упражнения каждый день по 30 минут, и они помогут вам оставаться в форме даже во время карантина. Данными программами можно заниматься самому, без какого-либо специального снаряжения и приспособлений, используя вес собственного тела!

Приступить к тренировке вы можете уже сейчас, включив видео ниже. Помните, все нужно делать аккуратно и в меру, не стоит сразу гнаться за мировыми рекордами. Пожалуйста, следите за своим самочувствием!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/S6fBJn3yAZM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.