Брусникина: Совещание министра спорта с главами федераций прояснило многие вопросы

Источник: РИА "Новости"

Матыцин 29 апреля провел в формате видеоконференции совещание с представителями общероссийских спортивных федераций, на котором обсуждалась возможность возвращения к централизованной подготовке сборных в условиях пандемии коронавируса.

«Больше всего волновал вопрос, когда возобновится тренировочный процесс сборных, потому что не все международные соревнования отменены. Например, в синхронном плавании неотмененными остаются соревнования в августе, это перенесенный чемпионат Европы, первенство мира. Безусловно, мы знаем, что международная федерация трудится, но раньше июля мы все равно не получим от них конкретной информации. Конечно, народ уже засиделся и хочет в бой, хочет тренироваться», — пояснила Брусникина.

«Министр сообщил, что на данный момент ожидает рекомендации от Роспотребнадзора, все будет зависеть от них. Все относятся к этому с пониманием, стараемся набраться терпения. Но уже очень хочется выйти, потому что большой спорт — это очень тонкая вещь, которую можно очень легко упустить, а догнать потом будет трудно», — отметила Брусникина.

Собеседница агентства подчеркнула, что совещание было необходимо, чтобы наладить работу спортивных федераций и нормализовать систему спортивной подготовки после окончания карантина.