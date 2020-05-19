Российская синхронистка вспомнила о выступлении без купальника
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вспомнила о выступлении без купальника. Спортсменка поделилась историей на своей странице в Instagram.
Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина вспомнила о выступлении без купальника. Спортсменка поделилась историей на своей странице в Instagram.
Россиянка рассказала, что это произошло в 10-летнем возрасте. Мама забыла положить предмет экипировки в рюкзак спортсменки, которая приехала на отбор в спортивную школу. Шишкиной пришлось плавать в трусах, и, по ее словам, никто из тренеров не обратил на это внимание, так как 20 лет назад «ко всему относились проще».
26 апреля Шишкина устроила на своей странице в Instagram показ купальников и получила множество восторженных комментариев пользователей.
Помимо золотых медалей в групповых выступлениях на Олимпиадах 2012 и 2016 годов, в активе 30-летней Шишкиной 14 побед на чемпионатах мира и пять — на первенствах Европы.