Российская синхронистка вспомнила о выступлении без купальника

Россиянка рассказала, что это произошло в 10-летнем возрасте. Мама забыла положить предмет экипировки в рюкзак спортсменки, которая приехала на отбор в спортивную школу. Шишкиной пришлось плавать в трусах, и, по ее словам, никто из тренеров не обратил на это внимание, так как 20 лет назад «ко всему относились проще».