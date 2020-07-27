В Минспорта прокомментировали скандал с казахстанскими синхронистками

Поводом для скандальной ситуации послужил пост представительницы команды Казахстана по артистическому плаванию Айгерим Исаевой, в основании которого лежат обвинения в адрес главного тренера Алии Каримовой и экс-главного тренера Жанны Демченко. Ниже представлен текст заявления (здесь и далее пунктуация и орфография сохранены).

«Я УСТАЛА! Сегодня хочу свой пост посвятить одной из проблем в синхронном плавании в Казахстане. Молчать я не хочу и не буду! И хочу чтобы знали, не имею ничего против спортсменок в команде. Считаю многих из них очень перспективными! Это не первый скандал, все длится с 2015 года! Хочу сказать, на тренерский пост я не претендую. Мы добиваемся справедливости. К 2020 году спустя пять лет которые прошли практически без изменений я поняла, если я молчу это означает полное согласие, НО ЭТО НЕ ТАК. В 2017 году после всех наших публичных заявлений экс главный тренер Демченко Ж. Г была осуждена за хищение чужого имущества в особо крупном размере и подделка документов. Далее она спокойно восстанавливается практически во всех тренерских должностях и продолжает свою деятельность в синхронном плавании и всячески дальше препятствует многим талантливым тренерам и спортсменам, но еще более озлобившись. То есть мы доказав финансовые махинации, остаемся почему-то опять в этом болоте! Получается можно наворовать, получить условный срок и спокойно возвращаться к работе в сборной. Ни для кого не секрет что нынешней главный тренер страны Каримова Алия делает всё только как пожелает экс главный тренер, то есть по факту образно говоря “от перемены мест слагаемых сумма не меняется”. В чем тогда весь смысл? Чему может учится молодое поколение? Как вы считаете может ли человек уличенный в воровстве быть еще и международным судьей? Ответ ДА! На международной арене она вершит судьбы многих (есть доказательства). Как можно выезжая как судья Казахстана топить своих же казахов? Моё мнение есть такие вещи которые как минимум не выносятся за пределы страны. Но неееееет, у нас всё не так! Сейчас описала только часть событий за последние пять лет. У многих спортсменов и тренеров опустились руки. Я как и говорила ранее моя цель только СПРАВЕДЛИВОСТЬ! И я скажу что многие поменяли своё мнение в нашу сторону, так как очевидные факты происходят на наших глазах. И да у нас в команде принято поклонятся одной личности! И кто отказывается оказывается среди изгоев. Я хочу быть честной по отношению к себе».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CC6UTykh_EI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CC6UTykh_EI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC6UTykh_EI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Aigerim Issayeva (@aigeraisa)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-21T16:41:40+00:00">21 Июл 2020 в 9:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Конфликтная ситуация затронула и дуэт, представленный сестрами Александрой и Екатериной Немич. По их словам, озвученным также в социальных сетях, участницы Олимпийских игр подверглись травле со стороны людей, не знающих истинного положения дел, — пользователей.

«После громких заявлений, провокационного видео, наш труд, наш дуэт, наш тренер подверглись откровенной травле от диванных критиков. Давайте каждый будет заниматься своим делом, делом, которое получается лучше чем у остальных. Раз вы так бьете себя в грудь, говоря о том что болеете этим видом спорта, зачем мешать? Как бы вы не старались, только с этими тренерами мы будем готовиться к нашим стартам. Довериться молодым и амбициозным — рисковать не станем! Этого мало, быть молодым, дерзким и амбициозным, нужно стать ПРОФЕССИОНАЛОМ! Пока “профессионалы” и не профессионалы будут строчить жалобы, мы будем тренироваться и защищать честь своей страны. Обращаемся ко всем любителям спорта, в том числе синхронного плавания, не делать поспешных выводов, не оставаться в стороне. Поддержка и вера всей страны для нас бесценны!».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CC9HT_kJQkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CC9HT_kJQkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CC9HT_kJQkz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexandra Nemich (@alexandra_nemich)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-07-22T18:45:50+00:00">22 Июл 2020 в 11:45 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В связи с этим Vesti.kz направили запрос в Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Ответ прилагаем ниже в формате интервью.

— Что конкретно происходит в команде? Насколько оправданны слова Айгерим Исаевой?

— В июне текущего года А. Исаева и А. Керей-Баймаханова обращались к генеральному секретарю Федерации водных видов спорта Республики Казахстан (далее — Федерация) С. Дроздову с вопросами касательно подготовки сборной. Им было предложено обсудить эти вопросы непосредственно с главным тренером, с участием генерального секретаря и исполнительного директора Федерации. Но А. Исаева и А. Керей-Баймаханова от встречи с участием главного тренера отказались.

В национальной сборной команде по артистическому плаванию в настоящее время главным тренером является Алия Каримова, она назначена в апреле 2017 года. Жанна Демченко является личным тренером дуэта Екатерины и Александры Немич.

В состав сборной входят: дуэт (две спортсменки), группа (десять спортсменок), микс-дуэт (О. Махамбетияров, А. Исаева, личный тренер А. Керей-Баймаханова), резерв десять спортсменок. Из них девять членов команды — представители Нур-Султана, 12 — представители Карагандинской области, три — представители Алматы. Также тренерами сборной являются Н. Баймурзина, (тренер группы), М. Перцева, (тренер по ОФП), О. Сазыкина (тренер по плаванию), Я. Макарцева (хореограф). К работе со сборной привлечен тренер-консультант, известный мировой специалист А. Ермакова (Россия).

Команда в рамках подготовки к основным стартам 2020−2021 годов (Олимпийские игры, чемпионат Азии и прочие) продолжает тренировочный процесс в условиях карантина на аккредитованных НОК РК базах. Отечественный дуэт Немич на чемпионате мира FINA 2019 (Кванджу, Южная Корея), завоевал лицензию и готовится к участию в Олимпийских играх Токио-2020.

— Как решается возникшая ситуация, которая влияет на состояние команды и подготовку к Олимпийским играм?

— Возникшая конфликтная ситуация, связанная с размещенными видеообращением и постами А. Исаевой и других в социальных сетях, вызвала отрицательный резонанс вокруг сборной. Атмосфера в команде в настоящее время напряженная, ежедневные вбросы в социальные сети вносят в ряды спортсменок нервозность, дестабилизируют психологический настрой на работу.

Это резко отрицательно сказывается на подготовке как олимпийского дуэта, так и всей команды в целом, о чем сестры Немич поделились в своих постах.

— Это не первый случай возникновения скандала с участием тех же самых лиц. Насколько глубоки мотивы участников истории?

— В 2017 году было обращение в Федерацию группы бывших спортсменок (А. Керей-Баймаханова, А. Исаева, А. Жексембинова, А. Токтаган, А. Ермаханова, А. Наурызбаева) с жалобой на действия тренеров А. Каримовой и Ж. Демченко. Обстоятельства жалобы были рассмотрены и Федерацией, и Министерством культуры и спорта РК.

О мотивах инициаторов данной истории можно судить по выдвигавшимся требованиям три года назад, которые на сегодня, в принципе, не изменились. Согласно информации, распространенной ими в соцсетях, «молодые» и «амбициозные» тренеры О. Москвичева, и А. Керей-Баймаханова считают, что уже обладают достаточными опытом, квалификацией и достижениями, чтобы полностью заменить существующий тренерский штаб сборной команды.

Однако фактически их тренерские достижения и профессионализм несопоставимы с уровнем действующих тренеров сборной, поэтому оснований для реакции на такие заявления нет. Лучшим результатом микс-дуэта в составе А. Исаевой и О. Махамбетиярова, который тренирует А. Керей-Баймаханова, является девятое место из девяти дуэтов на чемпионате мира-2019, четвертое место из четырех на финале Мировой серии, воспитанницы О. Москвичевой являются победителями и призерами возрастных чемпионатов Азии (13−15 лет).

— Подтверждена ли информация о том, что Демченко на международных турнирах, выступая в качестве судьи, работала против спортсменов из Казахстана?

— Фактами касательно работы Демченко в качестве судьи против спортсменов из Казахстана Федерация также не располагает. А. Исаева в своих постах никаких фактических данных (наименование мероприятия, дата, обстоятельства) и документальных доказательств не представила.

Демченко является с 2004 года судьей FINA международной категории «А» с правом судейства соревнований всех уровней, имеет безусловный авторитет в мировом синхронном плавании. Была судьей на Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, регулярно судит на чемпионатах Азии, мира, Азиатских играх и прочих.

В качестве справки: работа всех судей FINA на международных стартах оценивается техническим комитетом FINA, поэтому, если судья переходит границы и «засуживает» кого-то или «подсуживает» кому-то (независимо от принадлежности к стране), становится объектом разбирательства с применением санкций. Обращений от FINA в Федерацию водных видов РК по вопросу нарушений судейской этики Демченко не было.

— Имеет ли право Демченко после судебной истории работать в своей текущей должности?

— Приговором суда от 24 марта 2017 года в отношении Ж. Демченко определено: «Вместе с тем, учитывая, что Демченко Ж. Г. совершила преступление с использованием своего служебного положения, суд считает необходимым назначить дополнительный вид наказания в виде пожизненного лишения права заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, что не лишает ее в дальнейшем права заниматься тренерской работой с пользой для развития синхронного плавания в интересах страны».

Также согласно пункту 2 статьи 26 Трудового Кодекса РК к трудоустройству в организации в сфере физической культуры и спорта с участием несовершеннолетних не допускаются лица, имеющие судимость за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми.

Перечисленные статьи УК РК к Демченко отношения не имеют. Таким образом, продолжая тренерскую деятельность, никаких законов, правил и ограничений Демченко не нарушила. В феврале 2017 года она освободила должность главного тренера и работает рядовым тренером.

— Как будет решаться возникший конфликт?