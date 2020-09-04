«Карантин в каких-то моментах сделал нас сильнее». Сестры Немич — о переносе Игр, сборах и неиссякаемой энергии

«Завоевывать олимпийские лицензии всегда очень волнительно и трудно. А заполучив ее, преодолеваешь своего рода барьер, после которого, наверное, психологически становится легче (улыбаются). Перенос Олимпиады сначала был для нас настоящим ударом, но потом мы нашли плюсы и совместно с нашим тренером Жанной Демченко решили отработать все какие-то недочеты, стать еще лучше и сильнее. Как раз в связи с переносом ОИ решили вплотную заняться тренировками в зале, которых иногда так не хватает. У синхронисток ведь круглогодичные сборы. Мы всегда тренируемся. И можно, наверное, сказать, что карантин в каких-то моментах сделал нас сильнее. Соревнований в этом году, конечно, не было, но для нас, как для опытных спортсменок, это не помеха. Мы наоборот полны сил, неиссякаемой энергии на будущий год», — отметили сестры Немич.