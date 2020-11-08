Российская синхронистка попозировала в купальнике и восхитила фанатов

«Какой же здесь красивый рассвет», — подписала фотографию спортсменка. Геолокация поста указывает на то, что россиянка находится в ОАЭ.

19-летняя Субботина завоевала по два золота на чемпионатах мира — в 2017 и 2019 году. В активе спортсменки также две победы на чемпионате Европы 2018 года.