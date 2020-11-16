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10:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская синхронистка показала фото в откровенном купальнике и извинилась

Российская синхронистка Варвара Субботина показала собственное фото в откровенном купальнике. Соответствующий пост доступен в ее Instagram-аккаунте.

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«Лето закончилось, фотографии остались. Мы уже приступили к тренировкам! Поэтому фотографий стало меньше, историй тоже», — пожаловалась спортсменка. Она также извинилась за то, что не слишком активна в сети, объяснив, что на это не хватает сил и времени.

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Фанаты заметили привлекательность синхронистки, она восхитила их своей физической формой. «Вот так идешь, а тут бах! Такое!», «Мощно!», «Красота нереальная», — написали они в комментариях.

Ранее Субботина также опубликовала снимок в откровенном купальнике. Подписчиков удивила красота спортсменки.

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19-летняя Субботина завоевала четыре золота на чемпионатах мира — по два в 2017 и 2019 году. В активе спортсменки также две победы на чемпионате Европы 2018 года.

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