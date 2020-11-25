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15:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская синхронистка показала фото в купальнике и вызвала споры среди фанатов

Российская синхронистка Светлана Ромашина показала фото в купальнике и вызвала споры среди фанатов. Соответствующий пост доступен в ее Instagram-аккаунте.

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Спортсменка опубликовала два снимка с пляжа и предложила подписчикам выбрать, где она настоящая. «На первом фото, где я позирую, словно модель, или на втором — смешная и непосредственная», — подписала она.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большинство пользователей сети выбрало второе фото. При этом часть фанатов заметила привлекательность Ромашиной. «Эффектная девушка!», «Такие теплые фото, а их героиня обжигает очарованием и непосредственностью», — написали они в комментариях.

Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка. Кроме того, на ее счету 21 золото чемпионата мира.

16 ноября другая российская синхронистка Варвара Субботина также показала собственное фото в купальнике. Она извинилась за то, что не слишком активна в сети, объяснив, что на это не хватает сил и времени.

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