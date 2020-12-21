Ромашина: Поверю в положительный исход дела в CAS, когда прилечу в Токио

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено.

«Наверное, поверю в наилучший исход для спортсменов, только когда мы окажемся на Олимпийских играх. Очень жаль, что принято решение о нашем выступлении без флага и гимна. Мне, как человеку, который выступал уже на трех Олимпиадах, даже сложно представить себе, как вообще такое возможно. И в этом нет вины “чистых” спортсменов», — сказала Ромашина РИА Новости по телефону.