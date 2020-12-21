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16:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ромашина: Поверю в положительный исход дела в CAS, когда прилечу в Токио

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина призналась, что поверит в положительный исход спора между WADA и РУСАДА в CAS, только когда уже прилетит на Олимпиаду в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), в котором говорится, что российские спортсмены не могут участвовать в крупных международных стартах, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до декабря 2022 года. Это фактически сократило срок наказания в два раза по сравнению с изначальным желанием WADA. Выступление российских спортсменов в нейтральном статусе не запрещено.

«Наверное, поверю в наилучший исход для спортсменов, только когда мы окажемся на Олимпийских играх. Очень жаль, что принято решение о нашем выступлении без флага и гимна. Мне, как человеку, который выступал уже на трех Олимпиадах, даже сложно представить себе, как вообще такое возможно. И в этом нет вины “чистых” спортсменов», — сказала Ромашина РИА Новости по телефону.

«Я тренируюсь, у нас командный вид спорта. Я не имею права никого подводить, но по-прежнему много вопросов, связанных с продолжением пандемии, с нашей закрытой базой. Как прожить этот период девять месяцев до Олимпийских игр? У меня пока такие вопросы есть, они решаются по мере моего тренировочного режима. База (“Озеро Круглое”) до сих работает только в закрытом режиме. Спортсмены выходят домой только на два дня в месяц. Для меня, как для семейного человека с ребенком, вообще сложно представить, как дальше выстроить спортивный режим», — добавила Ромашина.

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