Эффектная русская синхронистка рассталась с парнем: «Сейчас мне достаточно сложно»
Эффектная русская синхронистка Варвара Субботина сообщила о расставании с парнем, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.
Эффектная русская синхронистка Варвара Субботина сообщила о расставании с парнем, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.
Все началось с того, что у Варвары поинтересовались ее режимом дня на сборе.
«В 6:40 — подъем. С 7:30 до 9:15 — первая вода (соло). С 9:30 до
«Как с таким бешеным распорядком дня у вас хватает времени на личную жизнь и мальчиков?» — уточнили у синхронистки.
«Не хватает. Поэтому сейчас достаточно сложно…» — призналась Субботина.
«А как твои отношения с парнем?» — еще один вопрос девушке.
«Куча подобных вопросов. Никак, они закончились. Прошу закрыть эту тему. Спасибо за понимание!» — обратилась к своим подписчикам Варвара.