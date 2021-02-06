Эффектная русская синхронистка рассталась с парнем: «Сейчас мне достаточно сложно»

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Все началось с того, что у Варвары поинтересовались ее режимом дня на сборе.

«В 6:40 — подъем. С 7:30 до 9:15 — первая вода (соло). С 9:30 до 10:45—11:00 — зал + сухая. С 11:00 до 12:45 — перерыв + завтрак. С 12:45 до 14:30 — вторая вода (группа). Обед. С 15:00 до 17:00 — сон. С 17:30 до 21:00 — третья вода (группа). Ужин. В 23:00 ложусь спать. Как-то так», — рассказала 19-летняя спортсменка.

«Как с таким бешеным распорядком дня у вас хватает времени на личную жизнь и мальчиков?» — уточнили у синхронистки.

«Не хватает. Поэтому сейчас достаточно сложно…» — призналась Субботина.

«А как твои отношения с парнем?» — еще один вопрос девушке.