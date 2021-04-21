Ромашина подтвердила, что Игры в Токио станут последними в ее карьере
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пятикратная чемпионка Олимпийских игр в синхронном плавании Светлана Ромашина подтвердила, что Игры в Токио станут последними в ее карьере.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пятикратная чемпионка Олимпийских игр в синхронном плавании Светлана Ромашина подтвердила, что Игры в Токио станут последними в ее карьере.
Олимпиада в Токио была перенесена на год
«Я прекрасно понимаю, что Игры в Токио должны стать для меня четвертыми, и они должны быть последними в моей спортивной карьере. Скорее всего, это будет мое последнее выступление. Моя семья ждет меня. Очень хотелось бы второго ребенка. В голове много мыслей, куда деваться. Может быть, тренерская работа, может быть, международные спортивные связи. Кстати, я бы хотел стать частью семьи FINA и продолжать работать на благо движения артистического плавания», — цитирует 31-летнюю Ромашину сайт Международной федерации плавания (FINA).
Ромашина — пятикратная олимпийская чемпионка, она выиграла три золота в групповых соревнованиях и два в дуэте. Ромашина является самой титулованной спортсменкой среди действующих российских синхронисток.