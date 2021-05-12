Российские синхронистки победили в технической программе на чемпионате Европы

По итогам программы российская команда в составе Влады Чигиревой, Марины Голядкиной, Вероники Калининой, Светланы Колесниченко, Полины Комар, Светланы Ромашиной, Аллы Шишикной и Марии Шурочкиной набрала 95,6705 балла. Второе место заняли украинки (92,3920), третье — испанки (89,7700).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая. В синхронном плавании разыгрывается 10 комплектов наград. Сборная России занимает первое место в медальном зачете чемпионата, в активе российских спортсменов четыре золотые и одна бронзовая награда, на втором месте идет команда Италии (2−2−3), на третьем — Украины (2−2−0).