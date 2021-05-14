Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу ЧЕ в комбинации

Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Ванкувер Кэнакс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
16.05
Бордо
Ланс
30
Футбол. Зарубежный
16.05
Дижон
Нант
04
Футбол. Зарубежный
16.05
Лилль
Сент-Этьен
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Лорьян
Метц
21
Футбол. Зарубежный
16.05
Марсель
Анже
32
Футбол. Зарубежный
16.05
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
16.05
Монпелье
Брест
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Ним
Лион
25
Футбол. Зарубежный
16.05
Ницца
Страсбур
02
Футбол. Зарубежный
16.05
ПСЖ
Реймс
40
Футбол. Зарубежный
16.05
Милан
Кальяри
00
Футбол. Зарубежный
16.05
РБ Лейпциг
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
16.05
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
01
Футбол. Зарубежный
16.05
Алавес
Гранада
42
Футбол. Зарубежный
16.05
Атлетик
Реал
01
Футбол. Зарубежный
16.05
Атлетико
Осасуна
21
Футбол. Зарубежный
16.05
Барселона
Сельта
12
Футбол. Зарубежный
16.05
Бетис
Уэска
10
Футбол. Зарубежный
16.05
Валенсия
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
16.05
Вильярреал
Севилья
40
Футбол. Зарубежный
16.05
Кадис
Эльче
13
Футбол. Зарубежный
16.05
Реал Сосьедад
Вальядолид
41
Футбол. Зарубежный
16.05
Хетафе
Леванте
21
Футбол. Зарубежный
16.05
Майнц
Боруссия Д
13
Футбол. Зарубежный
16.05
Парма
Сассуоло
13
Футбол. Зарубежный
16.05
Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
12
Футбол. Зарубежный
16.05
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон Уондерерс
20
Футбол. Зарубежный
16.05
Беневенто
Кротоне
11
Футбол. Зарубежный
16.05
Удинезе
Сампдория
01
Футбол. Премьер-лига
16.05
Ростов
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига
16.05
Ахмат
Спартак
22
Футбол. Премьер-лига
16.05
Динамо
ЦСКА
32
Футбол. Премьер-лига
16.05
Локомотив
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
16.05
Тамбов
Зенит
15
Футбол. Премьер-лига
16.05
Рубин
Ротор
11
Футбол. Премьер-лига
16.05
Уфа
Арсенал Т
21
Футбол. Премьер-лига
16.05
Химки
Сочи
00
Футбол. Зарубежный
16.05
Кристал Пэлас
Астон Вилла
32
Футбол. Зарубежный
16.05
Фиорентина
Наполи
02
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
14 мая, источник: БЕЛТА

Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу ЧЕ в комбинации

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда Беларуси по артистическому плаванию завоевала бронзу чемпионата Европы в комбинации (произвольная программа), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

Наверх

Бронзовыми медалистками европейского первенства с оценкой 86,0667 балла стали Анастасия Новоселова, Вера Буцель, Анна Ковцун, Александра Высоцкая, Маргарита Кирилюк, Валерия Пузь, Ксения Кулешова, Яна Кудина, Ксения Трацевская и Анастасия Сувалова.

Золото на счету команды Украины, которая с результатом 94,7000 балла защитила титул чемпионок, завоеванный в 2018 году. Второе место у дружины Греции. Их итоговая оценка 89,1000 балла.

Для белорусок это вторая награда континентального форума по водным видам спорта в данном виде программы. Ранее Василина Хондошко выиграла бронзу чемпионата Европы по артистическому плаванию среди солисток в технической программе.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
ИИ сделал реалистичные фото знаменитых исторических политиков, если бы те ж
Определилась итоговая таблица Российской премьер-лиги
Гол вратаря принес «Ливерпулю» волевую победу в матче АПЛ
«Барселона» лишилась шансов выиграть чемпионат Испании
Гол и результативный пас Головина помогли «Монако» победить
Дортмундская «Боруссия» вышла в групповой этап Лиги чемпионов
Российский голкипер отразил 39 бросков в матче Кубка Стэнли
«ПСЖ» сократил отрыв от лидера чемпионата Франции до одного очка
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь