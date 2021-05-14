Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на чемпионате Европы

Ромашиной 31 год, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. На счету 27-летней Колесниченко одно олимпийское золото, 16 побед на чемпионатах мира и 11 — на чемпионатах Европы.