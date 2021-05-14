Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на чемпионате Европы

Результат российских спортсменок составил 97,9000 балла. Второе место заняли представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333), третье — австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри (90,8667).
Ромашиной 31 год, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. На счету 27-летней Колесниченко одно олимпийское золото, 16 побед на чемпионатах мира и 11 — на чемпионатах Европы.
Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4−2−5), на третьем — сборная Украины (3−4−1).
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.