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12:28 (мск), источник: ТАСС

Синхронистки Ромашина и Колесниченко выиграли произвольную программу на чемпионате Европы

ТАСС, 14 мая. Российские синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали золото в произвольной программе дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Будапеште.

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Источник: РИА "Новости"

Результат российских спортсменок составил 97,9000 балла. Второе место заняли представительницы Украины Марта Федина и Анастасия Савчук (94,3333), третье — австрийки Анна-Мария Александри и Эрини Александри (90,8667).

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Ромашиной 31 год, она является пятикратной олимпийской чемпионкой, 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы. На счету 27-летней Колесниченко одно олимпийское золото, 16 побед на чемпионатах мира и 11 — на чемпионатах Европы.

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Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов семь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4−2−5), на третьем — сборная Украины (3−4−1).

Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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