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14 мая, источник: ТАСС

Синхронисты Платонова и Мальцев выиграли произвольную программу на чемпионате Европы

ТАСС, 14 мая. Российские синхронисты Олеся Платонова и Александр Мальцев завоевали золотую медаль в произвольной программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта. Турнир проходит в Будапеште.

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Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены набрали 93,9333 балла. Второе место заняли испанцы Эмма Гарсия и Пау Рибес (86,5333), третьими стали представители Италии Изотта Спортелли и Николо Олиари (81,8667).

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Мальцев и Платонова начали выступать в дуэте с ноября 2020 года. На этапе Кубка мира в Казани в апреле россияне завоевали золотые медали. Ранее на чемпионате Европы в Будапеште он в дуэте с Майей Гурбанбердиевой выиграл техническую программу.

Мальцев стал шестикратным чемпионом Европы. В активе 25-летнего синхрониста также четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира.

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Смешанные дуэты не являются олимпийским видом программы. Соревнования в этой дисциплине были включены в программу чемпионатов Европы с 2016 года. Первые медали чемпионата мира в смешанных дуэтах были разыграны в 2015 году.

Сборная России занимает первое место в медальном зачете турнира, в активе российских спортсменов восемь золотых, две серебряные и две бронзовые награды. На втором месте идет команда Италии (4−2−6), на третьем — сборная Украины (3−4−1). Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.

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