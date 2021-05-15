Белорусские синхронистки выиграли серебро ЧЕ в дисциплине «хайлайт»

Это был заключительный вид программы чемпионата Европы по артистическому плаванию. В командном зачете белорусская сборная заняла пятое место, выиграв серебро и две бронзовые медали. Тройку сильнейших дружин по итогам турнира возглавили россиянки. Они не выступали в четырех дисциплинах из десяти, тем не менее выиграли шесть золотых медалей. Второе место за командой Украины (4−4−0). Третья позиция за испанскими спортсменками (0−3−1).