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13:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российским синхронисткам запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

Многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина сообщила, что российским синхронисткам запретили выступать на Олимпиаде в Токио с изображением медведя на купальниках.

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Источник: РИА "Новости"

«Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы — произвольная программа “Пауки”, техническая программа “Калинка”. Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями — пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное — программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», — цитирует Ромашину ТАСС.

Из-за санкций ВАДА российским спортсменам запрещено демонстрировать государственные символы, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР).

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