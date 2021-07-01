Российским синхронисткам запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

«Дуэтные программы будут теми же, что мы показывали на чемпионате Европы — произвольная программа “Пауки”, техническая программа “Калинка”. Произошли некоторые изменения в связи с ограничениями — пришлось убрать из композиции название нашей страны, которое звучало на английском языке, и заменить эскизы купальников — на них был нарисован медведь. Изображение медведя использовать запретили. Но это не главное — программа остается та же, технические элементы такие же сложные и интересные, мы готовы ко всему», — цитирует Ромашину ТАСС.