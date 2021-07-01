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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«МОК запретил медведя». Санкции коснулись купальников синхронисток

Накануне российские спортсмены примеряли новую олимпийскую экипировку, без слова RUSSIA, без флага. С триколором, да, но…

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Источник: РИА "Новости"
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Российским синхронисткам запретили выступать на Играх с изображением медведя на купальниках

Как оказалось, санкции после серий антидопинговых разбирательств относительно российского спорта могут коснуться не только флага, гимна, альтернативной музыки (читай — «Катюши») вместо этого самого гимна, но и костюмов для выступления в артистических видах программы.

Коснулись они и нашего золотейшего — иначе и не скажешь — синхронного плавания.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко подготовили к Токио программу «Калинка». С ней они уже выступали перед Олимпиадой на Мировой серии в Казани, но на эти старты санкции не распространяются, только на чемпионаты мира и Олимпийские игры.

К Играм в Токио дуэт, в котором выступает самая титулованная из действующих спортсменок сборной России Светлана Ромашина, совершенствовал не только саму программу, но и дизайн купальников. В эскизе, предложенном на рассмотрение, было изображение медведя. И медведь не прошел.

МОК запретил медведя. Аранжировку «Калинки» от Little Big решено было оставить, а вот с мишкой случилась дивная история.

«Соответствующие рекомендации дал МОК — медведь запрещен», — говорит Ромашина.

Медведь не устроил МОК как символ России. В нем увидели прямую ассоциацию.

«Оспаривать это решение мы не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы», — отмечает Ромашина.

«Пусть это будет наша самая большая неприятность, — говорит тренер дуэта Татьяна Данченко. — Наша художница по купальникам Кристина Терентьева сейчас будет срочно шить по подтвержденным эскизам другие купальники. Безусловно, жаль, хорошие были эскизы, но мы хотим эту историю оставить позади, мы приняли эти рекомендации и идем дальше. Тратить на это силы нет никакого желания».

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«Очень странное решение, — подтверждает первый вице-президент Федерации синхронного плавания Ольга Брусникина. — Медведи, в конце концов, живут не только в России. В Канаде, в Америке, например».

Медведь на эскизах был бурый. Возможно, если бы это был медведь гризли или какой-то другой медведь — панда! — вот тогда бы мишутку одобрили, но нет. Лицом не вышел. Простой бурый медведь на Играх в Токио под запретом, ассоциируется с Россией больше, чем «Калинка». Кстати, хоть и есть поговорка «из песни слов не выкинешь», но убрать из текста слово RUSSIA все-таки пришлось.

Теперь там будет звучать «From … with love».

Да, живем в такое время, когда удивляться не приходится. Но, слава богу, есть и постоянные величины — дуэту Ромашина/Колесниченко равных в этом виде спорта просто нет. В этом можно не сомневаться.

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