«МОК запретил медведя». Санкции коснулись купальников синхронисток
Накануне российские спортсмены примеряли новую олимпийскую экипировку, без слова RUSSIA, без флага. С триколором, да, но…
Накануне российские спортсмены примеряли новую олимпийскую экипировку, без слова RUSSIA, без флага. С триколором, да, но…
Как оказалось, санкции после серий антидопинговых разбирательств относительно российского спорта могут коснуться не только флага, гимна, альтернативной музыки (читай — «Катюши») вместо этого самого гимна, но и костюмов для выступления в артистических видах программы.
Коснулись они и нашего золотейшего — иначе и не скажешь — синхронного плавания.
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко подготовили к Токио программу «Калинка». С ней они уже выступали перед Олимпиадой на Мировой серии в Казани, но на эти старты санкции не распространяются, только на чемпионаты мира и Олимпийские игры.
К Играм в Токио дуэт, в котором выступает самая титулованная из действующих спортсменок сборной России Светлана Ромашина, совершенствовал не только саму программу, но и дизайн купальников. В эскизе, предложенном на рассмотрение, было изображение медведя. И медведь не прошел.
МОК запретил медведя. Аранжировку «Калинки» от Little Big решено было оставить, а вот с мишкой случилась дивная история.
«Соответствующие рекомендации дал МОК — медведь запрещен», — говорит Ромашина.
«Оспаривать это решение мы не будем, сейчас все силы сосредоточены на подготовке программы», — отмечает Ромашина.
«Пусть это будет наша самая большая неприятность, — говорит тренер дуэта Татьяна Данченко. — Наша художница по купальникам Кристина Терентьева сейчас будет срочно шить по подтвержденным эскизам другие купальники. Безусловно, жаль, хорошие были эскизы, но мы хотим эту историю оставить позади, мы приняли эти рекомендации и идем дальше. Тратить на это силы нет никакого желания».
«Очень странное решение, — подтверждает первый
Медведь на эскизах был бурый. Возможно, если бы это был медведь гризли или
Теперь там будет звучать «From … with love».
Да, живем в такое время, когда удивляться не приходится. Но, слава богу, есть и постоянные величины — дуэту Ромашина/Колесниченко равных в этом виде спорта просто нет. В этом можно не сомневаться.