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18:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Безумие»: в Госдуме высказались о запрете купальников синхронисток на ОИ

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев резко отреагировал на запрет выступления российских синхронисток в купальнике с изображением медведя на предстоящих Олимпийских играх в Токио.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее синхронистка Светлана Ромашина заявила РИА Новости, что Международный олимпийский комитет (МОК) не согласовал эскиз купальников для выступления на Играх с изображением медведя, так как он ассоциируется с Россией.

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«Считаю, что решение о запрете мишки на купальниках — безумие. Они уже просто не знают, до чего докопаться, настоящие провокаторы! Все же понимают, что синхронистки являются лидерами нашей команды в Токио. Потому и пытаются так их задеть. Но я уверен, что наши девчонки всех порвут на Олимпийских играх», — заявил Свищев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские атлеты на Олимпийских играх и чемпионатах мир не могут выступать под национальным флагом, а в честь их побед не может звучать государственный гимн.

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