Светлана Ромашина о запрете на купальники с медведем: На новых будет балалайка. Ее не запретили
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светалана Ромашина высказалась о запрете на выступление в купальниках с изображением медведя.
Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светалана Ромашина высказалась о запрете на выступление в купальниках с изображением медведя.
Ромашина и Светлана Колесниченко выступают в них в дуэте с программой «Калинка».
— На Олимпиаде вам запретили выступать в купальниках с изображением медведя. Какими были первые мысли, когда узнали об этом?
— Так как мы сейчас лишены государственного флага, то эскизы наших купальников согласовываются с Международным олимпийским комитетом.
Мы, честно говоря, не ожидали, что случится эта история с медведем. Был
Мы были в шоке, когда увидели официальный ответ. Многие начали говорить о том, что «мы не отстаиваем свои права, что должны были подавать апелляцию» — тут прежде всего хочется сказать, что не спортсмены должны этим заниматься: наше дело — работать и тренироваться, отстаивать наши права — работа нашего спортивного руководства, нужно не к нам обращаться и спрашивать, почему так произошло.
Мы нарисовали новые эскизы, надеемся, что эти купальники понравятся не меньше.
— Что будет на новых купальниках?
— Балалайка (смеется). Ее не запретили, балалайка будет, — рассказала Ромашина.