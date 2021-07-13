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18:14 (мск), источник: Sports.Ru

Светлана Ромашина о запрете на купальники с медведем: На новых будет балалайка. Ее не запретили

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светалана Ромашина высказалась о запрете на выступление в купальниках с изображением медведя.

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Источник: РИА "Новости"

Ромашина и Светлана Колесниченко выступают в них в дуэте с программой «Калинка».

— На Олимпиаде вам запретили выступать в купальниках с изображением медведя. Какими были первые мысли, когда узнали об этом?

— Так как мы сейчас лишены государственного флага, то эскизы наших купальников согласовываются с Международным олимпийским комитетом.

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Мы, честно говоря, не ожидали, что случится эта история с медведем. Был какой-то бешеный ажиотаж, у меня такой бум сообщений и звонков бывает только после старта Олимпийских игр, когда все звонят поздравлять. Все звонили, всем эта тема была очень интересна.

Мы были в шоке, когда увидели официальный ответ. Многие начали говорить о том, что «мы не отстаиваем свои права, что должны были подавать апелляцию» — тут прежде всего хочется сказать, что не спортсмены должны этим заниматься: наше дело — работать и тренироваться, отстаивать наши права — работа нашего спортивного руководства, нужно не к нам обращаться и спрашивать, почему так произошло.

Мы нарисовали новые эскизы, надеемся, что эти купальники понравятся не меньше.

— Что будет на новых купальниках?

— Балалайка (смеется). Ее не запретили, балалайка будет, — рассказала Ромашина.

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