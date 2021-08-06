Российские синхронистки с лучшим результатом вышли в финал групповых соревнований в Токио
По итогам технической программы в предварительном раунде россиянки набрали 97,2979 балла.
По итогам технической программы в предварительном раунде россиянки набрали 97,2979 балла.
ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию заняла первое место по итогам технической программы в предварительном раунде соревнований среди групп на Олимпийских играх в Токио.
В составе сборной России выступали Влада Чигарева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Россиянки набрали 97,2979 балла.
Ранее на Играх в Токио Колесниченко и Ромашина стали олимпийскими чемпионками в соревновании дуэтов. Начиная с Олимпиады 2000 года в Сиднее российские спортсменки неизменно побеждают в соревнованиях дуэтов и групп.
Финал соревнований пройдет в субботу. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.