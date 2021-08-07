Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли групповые соревнования на Олимпиаде
ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию победила в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.
ТОКИО, 7 августа. /ТАСС/. Сборная России по синхронному плаванию победила в групповых соревнованиях на Олимпийских играх в Токио.
Россиянки в сумме за две программы набрали 196,0979 балла (97,2979 — за техническую, 98,8000 — за произвольную). Второе место заняли китаянки (193,5310), третьими стали украинские синхронистки (190,3018).
Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ромашина и Колесниченко ранее в Токио победили в соревнованиях дуэтов. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она является самой титулованной синхронисткой в мире.
Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде в шестой раз подряд. Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэте, так и в группе.
Команда России занимает пятое место в общем зачете Игр, имея в активе 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидируют китайцы (38−30−18), второе место занимают американцы (34−37−32), третье — японцы (25−12−17), четвертое — британцы (20−21−22).
Олимпийские игры завершатся 8 августа.