Российские синхронистки в шестой раз подряд выиграли групповые соревнования на Олимпиаде

Сборную России представляли Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина. Ромашина и Колесниченко ранее в Токио победили в соревнованиях дуэтов. Ромашина стала семикратной олимпийской чемпионкой, она является самой титулованной синхронисткой в мире.

Российские синхронистки победили в групповых соревнованиях на Олимпиаде в шестой раз подряд. Синхронное плавание входит в олимпийскую программу с 1984 года. Соревнования групп проводятся с 1996 года. С 2000 года россиянки неизменно побеждают как в дуэте, так и в группе.