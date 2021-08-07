Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка. Такого в истории еще не было

Олимпиада-2020. Синхронное плавание

Группы. Произвольная программа. Финал

1. Россия (Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина) — 196,0979 (97,2979 + 98,8000)

2. Китай — 193,5310 (96,2310 + 97,3000)

3. Украина — 190,3018 (94,2685 + 96,0333).

После сенсации в абсолютно российском виде спорта — художественной гимнастике — стало боязно за выступление нашей группы в произвольной программе на Олимпиаде в Токио. Там впервые с 2000 года Россия проиграла в индивидуальном многоборье и теперь может вообще остаться без золотой медали на Играх.

В синхронном плавании примерно такая же ситуация — с Олимпиады в Сиднее наши спортсменки берут все золотые медали как в соревновании дуэтов, так и в группах. Один титул в Токио уже взяли Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Первая так вообще стала самой титулованной синхронисткой в истории. Можно было и укрепить достижение Ромашиной — нужно было только выиграть соревнования среди групп.

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Сплав опыта и молодости в команде

Результаты технической программы Россию устроили — девушки из команды ОКР лидировали, опережая Китай чуть больше чем на балл. Но ощущение, что соперницы все-таки подбираются все ближе, оставалось. В любом виде спорта никому не хочется, чтобы одна страна лидировала всегда и везде, — такое есть в спортивной гимнастике, прыжках в воду, а теперь и художественной гимнастике. Вероятно, когда-то такое ждет и синхронное плавание — все ждут, когда россиянки будут не на две головы выше других.

Пока же обогнать сборную России другим командам никак не удается — чтобы выиграть, нужно ждать, когда россиянок на старте не будет. И сегодня после исполнения произвольной программы стало понятно, что золото в очередной раз уйдет той же сборной — настолько уверенно выступили синхронистки.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSPERELHSzv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Kolesnichenko Svetlana (@kolesnichenko_svetlana)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кроме Колесниченко и Ромашиной, в группе выступили Алла Шишкина и Александра Пацкевич — обе девушки побеждали на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро и сейчас вернулись в команду. Это в принципе очень похоже на российских синхронисток — уходить, чтобы снова вернуться и показать свою силу. А ведь это очень сложно — после завоеванных титулов и наград в ранге олимпийской чемпионки вернуться и снова пахать на износ. Марина Голядкина, Вероника Калинина и Полина Комар никогда не выступали на Олимпиаде, так что в сборной снова есть сплав молодости и опыта и преемственность поколений.

Опыт в команде точно должен быть — без него легко растеряться в форс-мажорных ситуациях. Такого не случилось с нашими Светланами в соревнованиях дуэтов, когда дважды возникали проблемы с музыкой. Но неизвестно, что могло бы произойти, не будь опытных спортсменок в команде.

Секретное оружие российских синхронисток

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Самое интересное, что практически до самого конца не было известно, с какой программой будут выступать российские синхронистки, — тема произвольной держалась в строгом секрете. Даже на чемпионате Европы в Будапеште спортсменки выступили только с технической программой, которую и выиграли. Несмотря на то что Россия уже больше 20 лет лидирует в синхронном плавании, все равно ни тренеры, ни синхронистки не хотят раскрывать секретов раньше времени. Поэтому и не показывали произвольную программу до самой Олимпиады. Всегда есть риск, что соперницы подсмотрят какую-нибудь оригинальную связку или элемент и вставят ее в свою постановку.

— Мы скрываем произвольную программу, потому что наш вид спорта — это поиск инноваций, новых движений, поддержек, — говорила в интервью «Матч ТВ» Алла Шишкина. — И очень часто бывает, что мы приезжаем на соревнования и видим, что другими командами скопированы движения из наших программ. Китаянки — наши главные соперницы. Они тоже ничего не показали. Думаю, мы очень ждем встречи друг с другом. К тому же с этой Олимпиады сократили численность участников с девяти до восьми. Теперь мы должны выступать без запасной и показать результат.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSNv3p8lP8Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSNv3p8lP8Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSNv3p8lP8Z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Алла Шишкина•Русалка Чемпионка (@allashishkina_rusallo4ka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подняться на пьедестал вместе с «русалочками» могли сборная Китая, Японии и Украины. Так и получилось — Китай стал вторым, отстав по сумме двух программ на 2,5 балла от первого места, бронза досталась Украине. Но россиянки были недосягаемы — высокие выбросы, классные поддержки, абсолютная синхронность в исполнении элементов. У той же сборной Китая к концу программы начали появляться заметные ошибки — видимо, спортсменки просто не успевали за темпом.

После объявления оценок, уже на награждении, россиянки плакали — от пережитых эмоций, радости за себя и благодарности тренерам. Не нужно думать, что им все дается просто — приходится чуть ли не сутками находиться в бассейне, ведь иначе к выступлениям не подготовиться. Травмы здесь есть, как и в других видах спорта, а то, что Россия постоянно выигрывает, лишь свидетельствует о том, насколько серьезна подготовка.

Главный тренер сборной Татьяна Покровская сказала, что все синхронистки, участвовавшие в Олимпиаде в Токио, могут закончить со спортом. Тем интереснее будет посмотреть на новых синхронисток, еще не бывавших на Играх. Нужно надеяться на преемственность поколений — очень не хочется прерывать победные традиции еще и в синхронном плавании.