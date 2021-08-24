Самая эффектная синхронистка России Субботина прокатилась на вейксерфе, сев на шпагат во время падения: видео
Российская синхронистка Варвара Субботина показала, как активно проводит отдых.
Российская синхронистка Варвара Субботина показала, как активно проводит отдых.
Спортсменка опубликовала в инстаграме видео, как катается на вейксерфе. Во время заезда девушка несколько раз упала в воду, а при одном из падений растянулась в шпагате на доске.
«Грация кошки, ловкость картошки? Как же это было весело тогда, но у меня не получилось встать. Надо будет обязательно повторить!» — написала Субботина.
Видео Субботиной оценил комментатор Дмитрий Губерниев, написавший под постом: «Варя на гребне волны».