Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
Мальме
Футбол. Зарубежный
23.08
Сампдория
Милан
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Вест Хэм Юнайтед
Лестер
41
Футбол. Зарубежный
23.08
Осасуна
Сельта
00
Все события
Фоторепортажи
18Дубль Смолова, татуировки Лисаковича, игра теней в Черкизове: «Локомотив» победил «Краснодар»
8«Челси» взял Суперкубок УЕФА при судействе Карасева
12:34 (мск), источник: Sport24

Самая эффектная синхронистка России Субботина прокатилась на вейксерфе, сев на шпагат во время падения: видео

Российская синхронистка Варвара Субботина показала, как активно проводит отдых.

Наверх

Спортсменка опубликовала в инстаграме видео, как катается на вейксерфе. Во время заезда девушка несколько раз упала в воду, а при одном из падений растянулась в шпагате на доске.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Грация кошки, ловкость картошки? Как же это было весело тогда, но у меня не получилось встать. Надо будет обязательно повторить!» — написала Субботина.

Видео Субботиной оценил комментатор Дмитрий Губерниев, написавший под постом: «Варя на гребне волны».

 Русская синхронистка рассказала о поцелуе Путина: «Я была в полнейшей эйфории. Эмоции били через край!»
«Девочка выросла. Мужчины, держитесь!» Загитова в провокационном обтягивающем боди привела фанатов в восторг: фото
Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал ЧМ
«Локомотив» — «Трактор» — финал мечты КХЛ. Насколько он реален?
Третьяк: НХЛ может отказаться от Олимпиады за неделю до старта
«Спартак» вернул из аренд 8 игроков. Кто использует свой шанс?
В Токио прошла церемония завершения эстафеты огня Паралимпиады
«Зенит» переиграет ЦСКА, а в Уфе сыграют вничью: ставки дня
«Шахтер» снова забьет «Монако». Ставки на Лигу чемпионов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь